В День России омичи смогут позвонить в колокола и встать в Троицкий хоровод

В воскресенье, 12 июня, православные христиане отмечают праздник — День Святой Троицы. В этот же день состоится празднование Дня России. Праздничные мероприятия в честь Дня Святой Троицы решили включить в программу мероприятий, которые пройдут на Соборной площади.
Омичи смогут посетить службу в Успенском соборе, а затем подняться на колокольню и позвонить в колокола. Также во время праздника на Соборной площади горожане смогут встать в общий Троицкий хоровод. Гуляния пройдут и на Любинском проспекте.
«День России в этом году совпадает с православным праздником Днем Святой Троицы, — сказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. — В этот день Омская епархия также проведет множество праздничных мероприятий, в том числе состоится угощение всех вкусным пловом. Приходите на праздник — с семьей, друзьями, будет очень много интересного! Финалом вечера станет большой концерт известного исполнителя Вадима Самойлова, солиста группы Агата Кристи».