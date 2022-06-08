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В День России омичи смогут позвонить в колокола и встать в Троицкий хоровод

В День России омичи смогут позвонить в колокола и встать в Троицкий хоровод

8 июня, 10:43
Фото: 1MI
12 июня пройдет празднование Дня России и Дня святой Троицы.

В воскресенье, 12 июня, православные христиане отмечают праздник — День Святой Троицы. В этот же день состоится празднование Дня России. Праздничные мероприятия в честь Дня Святой Троицы решили включить в программу мероприятий, которые пройдут на Соборной площади.

Омичи смогут посетить службу в Успенском соборе, а затем подняться на колокольню и позвонить в колокола. Также во время праздника на Соборной площади горожане смогут встать в общий Троицкий хоровод. Гуляния пройдут и на Любинском проспекте.

«День России в этом году совпадает с православным праздником Днем Святой Троицы, — сказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. — В этот день Омская епархия также проведет множество праздничных мероприятий, в том числе состоится угощение всех вкусным пловом. Приходите на праздник — с семьей, друзьями, будет очень много интересного! Финалом вечера станет большой концерт известного исполнителя Вадима Самойлова, солиста группы Агата Кристи».
#Общество#Новости#Омск#Церковь#Вероника Жукова
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