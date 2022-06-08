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Ученые создали лекарство от рака, которое не разрушает здоровые клетки

9 июня, 00:26
Для борьбы с раком легкого ученые НИУ «МИЭТ» разработали новый препарат. Особенность лекарства в том, что оно не отравляет здоровые клетки организма.

Препараты, замедляющие распространение рака, которые применяются в современной медицине, негативно воздействуют на здоровые клетки. Как правило, от этого общее состояние больного сильно ухудшается. Новый комплекс направлен на уничтожение именно раковых клеток, и на организм в целом никакого отрицательного влияния не оказывает. Об этом с ссылкой на «Inforeactor» информирует INFOX.ru.

Сергей Дубков – доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ – рассказал, что как выяснили ученые, максимальную активность в борьбе с раковыми клетками демонстрируют комплексы с кадмием. Поэтому в основе разработки нового препарата от рака — молекулы органического лиганда, их активная часть состоит из комплекса металлов, как раз из кадмия, а также из меди и цинка.

Как утверждают разработчики, особые молекулы нового препарата, способны доставлять его компоненты именно к поврежденной клетке. Частицы лекарства после терапии выводятся из организма безвредным образом.

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