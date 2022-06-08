Ученые создали лекарство от рака, которое не разрушает здоровые клетки

Сергей Дубков – доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ – рассказал, что как выяснили ученые, максимальную активность в борьбе с раковыми клетками демонстрируют комплексы с кадмием. Поэтому в основе разработки нового препарата от рака — молекулы органического лиганда, их активная часть состоит из комплекса металлов, как раз из кадмия, а также из меди и цинка.