Турция выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
Он напомнил о до сих пор «не закрытом» вопросе с "курдскими боевиками". Алтун назвал подобную позицию серьезной угрозой для Военного Альянса, сообщают корреспонденты Pravda.Ru.
Украинский конфликт со всеми вытекающими из него последствиями четко продемонстрировали, что НАТО вовлекается в геополитическое противостояние довольно быстро, подчеркнул Алтун. По его словам, Альянс и так столкнулся сегодня с различными "комплексными угрозами", не зависящими от той или иной страны.
Среди очевидных вызовов для НАТО представитель администрации президента Турции перечислил: эпидемии, террористическую деятельность, нелегальную миграцию, кибербезопасность, климатические изменения, сбои в поставках энергетических ресурсов, а также политическую и экономическую стабильность.
Учитывая указанные факторы, Альянсу следует принимать во внимание мнения всех партнеров в сфере безопасности НАТО, подытожил Алтун.