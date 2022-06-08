Турция выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Украинский конфликт со всеми вытекающими из него последствиями четко продемонстрировали, что НАТО вовлекается в геополитическое противостояние довольно быстро, подчеркнул Алтун. По его словам, Альянс и так столкнулся сегодня с различными "комплексными угрозами", не зависящими от той или иной страны.