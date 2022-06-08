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Турция выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

8 июня, 14:51
Власти Турции будут выступать против вступления в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока они не определяться с позицией по терроризму.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

Он напомнил о до сих пор «не закрытом» вопросе с "курдскими боевиками". Алтун назвал подобную позицию серьезной угрозой для Военного Альянса, сообщают корреспонденты Pravda.Ru.

Украинский конфликт со всеми вытекающими из него последствиями четко продемонстрировали, что НАТО вовлекается в геополитическое противостояние довольно быстро, подчеркнул Алтун. По его словам, Альянс и так столкнулся сегодня с различными "комплексными угрозами", не зависящими от той или иной страны.

Среди очевидных вызовов для НАТО представитель администрации президента Турции перечислил: эпидемии, террористическую деятельность, нелегальную миграцию, кибербезопасность, климатические изменения, сбои в поставках энергетических ресурсов, а также политическую и экономическую стабильность.

Учитывая указанные факторы, Альянсу следует принимать во внимание мнения всех партнеров в сфере безопасности НАТО, подытожил Алтун.

 

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