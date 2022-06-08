Стало известно, зачем Японии Курилы

По его словам, вокруг островов в изобилии произрастает морская капуста, которая входит в состав многих блюд японской кухни.
Рогозин подчеркнул, что ранее рыбакам из Японии официально дозволялось добывать капусту возле Южных Курил, однако когда власти Страны восходящего солнца приняли сторону западных политиков в отношении РФ, на деятельность японских добытчиков водорослей возле российских берегов был наложен запрет. Об этом пишет pravda.ru.
«Так что открыв свой рот и поддержав враждебную политику Запада против России, Япония осталась без капусты. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле», — подчеркнул глава Роскосмоса.