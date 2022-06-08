Город55
ГлавноеВсе новости
Стало известно, зачем Японии Курилы

Стало известно, зачем Японии Курилы

8 июня, 22:54
Фото: piqsels.com
Глава Роскосмоса РФ Дмитрий Рогозин раскрыл истинную подоплеку стремления японских властей заполучить Южные Курилы.

По его словам, вокруг островов в изобилии произрастает морская капуста, которая входит в состав многих блюд японской кухни.

Рогозин подчеркнул, что ранее рыбакам из Японии официально дозволялось добывать капусту возле Южных Курил, однако когда власти Страны восходящего солнца приняли сторону западных политиков в отношении РФ, на деятельность японских добытчиков водорослей возле российских берегов был наложен запрет. Об этом пишет pravda.ru.

«Так что открыв свой рот и поддержав враждебную политику Запада против России, Япония осталась без капусты. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18