Стало известно, зачем Японии Курилы

Рогозин подчеркнул, что ранее рыбакам из Японии официально дозволялось добывать капусту возле Южных Курил, однако когда власти Страны восходящего солнца приняли сторону западных политиков в отношении РФ, на деятельность японских добытчиков водорослей возле российских берегов был наложен запрет. Об этом пишет pravda.ru.