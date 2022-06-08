Стала известна дата начала полета Cargo Dragon на МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon отправится на Международную космическую станцию не раньше 28 июня. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Интерфакс» и на заявление пресс-службы NASA. Ранее стало известно, что запуск корабля перенесли в связи с неполадками двигателя.
Накануне в NASA и SpaceX приняли решение об отмене запуска космического корабля на МКС. С самого начала старт был запланирован на 10 июня этого года, но, как подчеркнули в NASA, этому помешала повышенная концентрация паров монометилгидразина, которая образовалась в изолированной части системы двигателей малой тяги Draco. Неполадку выявили на этапе загрузки в баки космического корабля топлива.
Инженеры выпустили окислитель и топливо для того, чтобы проверить область и найти причину, в силу которой концентрация химического вещества была превышена.