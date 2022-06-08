Стала известна дата начала полета Cargo Dragon на МКС

Накануне в NASA и SpaceX приняли решение об отмене запуска космического корабля на МКС. С самого начала старт был запланирован на 10 июня этого года, но, как подчеркнули в NASA, этому помешала повышенная концентрация паров монометилгидразина, которая образовалась в изолированной части системы двигателей малой тяги Draco. Неполадку выявили на этапе загрузки в баки космического корабля топлива.