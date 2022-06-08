Спецназ задержал «черных лесорубов» на севере Омской области

В Омской области задержали четырех жителей Тарского района по подозрению в незаконной рубке леса. Из-за личных характеристик подозреваемых для их задержания использовали отряд специального назначения «Гром». Во время обысков у них нашли бензопилы, специальную одежду и мобильные телефоны.
Следователи выяснили, что 38-летний житель села Заливино вместе с 30-летним ранее судимым приятелем и 47-летним мужчиной из Тары, а также 17-летним односельчанином вырубили 212 берез в 2021 году. Сумма ущерба составила почти 2.9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Первые два фигуранта дела отправились под арест. Двух других отпустили под подписку о невыезде. При этом задержанные оказались причастны к шести кражам, возбуждены уголовные дела. Решается вопрос о возбуждении дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.