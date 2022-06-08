Спецназ задержал «черных лесорубов» на севере Омской области

Возбуждено уголовное дело. Первые два фигуранта дела отправились под арест. Двух других отпустили под подписку о невыезде. При этом задержанные оказались причастны к шести кражам, возбуждены уголовные дела. Решается вопрос о возбуждении дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.