Сколько ей лет, никто не знает. В Омске в Иртыше нашли древнюю рептилию

Омские рыбаки заметили в Иртыше необычную жительницу. С привычными для нас окунями, ершами и карасями соседствует черепаха. Удильщики не прошли мимо и сфотографировали рептилию, а фото поделились с подписчиками паблика «Рыбалка в Омске».
Черепах в наших краях не водится. Скорее всего, это чей-то домашний питомец, от которого избавились.
К какому виду черепаха относится, по фото определить сложно. Однако судьба ее на воле может быть печальной. Эти пресмыкающиеся теплолюбивы и нуждаются в уходе. А комфортным для черепах Иртыш точно не назовешь.
Добавим, что это не первый случай необычного улова в нашем городе. В 2019 году омич выловил в реке красноухую тропическую черепаху. Тогда ей быстро нашли новый дом. А недавно в Иртыше выловили синего рака.