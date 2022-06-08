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Сколько ей лет, никто не знает. В Омске в Иртыше нашли древнюю рептилию

Сколько ей лет, никто не знает. В Омске в Иртыше нашли древнюю рептилию

8 июня, 15:39
Фото: 1MI
На необычную для наших краев жительницу реки наткнулись рыбаки в водоеме рядом с ТЭЦ-5.

Омские рыбаки заметили в Иртыше необычную жительницу. С привычными для нас окунями, ершами и карасями соседствует черепаха. Удильщики не прошли мимо и сфотографировали рептилию, а фото поделились с подписчиками паблика «Рыбалка в Омске».

скриншот паблика "Рыбалка в Омске"

Черепах в наших краях не водится. Скорее всего, это чей-то домашний питомец, от которого избавились.

К какому виду черепаха относится, по фото определить сложно. Однако судьба ее на воле может быть печальной. Эти пресмыкающиеся теплолюбивы и нуждаются в уходе. А комфортным для черепах Иртыш точно не назовешь.

Добавим, что это не первый случай необычного улова в нашем городе. В 2019 году омич выловил в реке красноухую тропическую черепаху. Тогда ей быстро нашли новый дом. А недавно в Иртыше выловили синего рака.

 

#Новости#Омск#Иртыш#Черепаха#Рыбалка
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