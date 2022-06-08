Штаб ЕР обсудил работу служб доставки гуманитарных грузов в Донбасс

Члены ЕР обсудили, в частности, работу таможенно-пропускных пунктов в процессе доставки пострадавшим гуманитарной помощи и степень обеспеченности больниц ДНР и ЛНР необходимыми медикаментами и оборудованием, пишет rostovgazeta.ru.
На первом заседании штаба были решены также вопросы, связанные со взаимодействием с представителями общественных структур в рамках налаживания мирной жизни на территории Донбасса.
По словам руководителя штаба ЕР, замсекретаря генерального совета партии ЕР Анны Кузнецовой, одно из ключевых направлений гуманитарной миссии – это активное оказание помощи в ходе восстановления инфраструктуры ДНР и ЛНР, и освобожденных районов. Партия не только направляет туда стройматериалы, но и помогает вести строительные работы совместно с волонтерами, представляющими Российские студенческие отряды.
«Ремонтировать разрушенные строения и расчищать завалы будут сформированные отряды добровольцев, - подчеркнула Кузнецова. - Здесь мы очень рассчитываем на Российские студенческие отряды».
Руководит этим движением зампредседателя думского комитета по вопросам молодежной политики Михаил Киселев. Он сообщил, что на постоянной основе в Донбассе работают на сегодняшний день уже 500 волонтеров из студенческих отрядов.
По словам Киселева, представители Российских студенческих отрядов заявили о готовности помочь в строительных работах на закрепленных за ними территориях. Волонтеры из числа студентов проведут, кроме прочего, дополнительную работу с медицинскими вузами. Главная их цель – привлечение к оказанию помощи пострадавшим жителям Донбасса молодых специалистов. Они могут работать в ЛДНР как младший медицинский персонал.
Восстанавливать жилые дома и объекты инфраструктуры на освобожденных территориях Донбасса будут помогать и добровольцы из «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). «Организация систематически получает заявки от школ, которые нуждаются в ремонте», – сообщил руководитель МГЕР Антон Демидов.
Единороссы заявили, что поддержат участвующих в спецоперации военнослужащих и членов их семей. «В том числе речь идет и о юридическом сопровождении», – проинформировала Кузнецова.
«Мы предлагаем сформировать реестр НКО, действующих в Донбассе и на освобожденных территориях, наладить их устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России», – отметила глава штаба по гуманитарному сотрудничеству партии «Единая Россия».
По словам Кузнецовой, штаб составит перечень структур, с которыми партия намерена работать. Чтобы помощь можно было оказать максимальной численности граждан, ЕР откроет специальный центр в Харьковской области. Напомним, недавно начал работу медицинский центр в Мариуполе. Единороссы уже обеспечили учреждение современным оборудованием, как сообщает сайт ER.RU.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, члены «Единой России» активно консолидируют сегодня всех, кто добровольно оказывает помощь Донбассу.
Депутат Законодательного собрания Омской области, секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной отметил, что Омская область всегда славилась отзывчивостью.
“Омичи готовы прийти на помощь своим братьям в Донбассе. В апреле там уже побывал выпускник Омского медицинского колледжа, активист «Молодой гвардии Единой России» Федор Русин. Волонтер оказывал медицинскую помощь в Мариуполе, а в свободное от основной деятельности время Федор принимал участие в разгрузке и выдаче гуманитарной помощи пострадавшим. После возвращения в Омск Федор принял решение выйти в самое непростое отделение – реанимацию. Сегодня он уже работает в Клиническом медико-хирургическом центре. 30 мая мы отправили на 3 недели еще одного активиста «Молодой гвардии Единой России» – Михаила Безрукова. Он отправится сначала в Москву, а там его распределят в один из регионов Украины для помощи в выдаче гуманитарного груза или в восстановлении инфраструктуры.
Омская область помогает не только волонтерами, но и отправляет гуманитарную помощь в Донбасс. Так, с начала специальной военной операции уже отправлено более 65 тонн различных продуктов и средств первой необходимости. Последний груз с мукой, макаронными изделиями, рисом и горохом собрали активные члены партии «Единая Россия» из Таврического района Омской области”, - заявил он.