Штаб ЕР обсудил работу служб доставки гуманитарных грузов в Донбасс

“Омичи готовы прийти на помощь своим братьям в Донбассе. В апреле там уже побывал выпускник Омского медицинского колледжа, активист «Молодой гвардии Единой России» Федор Русин. Волонтер оказывал медицинскую помощь в Мариуполе, а в свободное от основной деятельности время Федор принимал участие в разгрузке и выдаче гуманитарной помощи пострадавшим. После возвращения в Омск Федор принял решение выйти в самое непростое отделение – реанимацию. Сегодня он уже работает в Клиническом медико-хирургическом центре. 30 мая мы отправили на 3 недели еще одного активиста «Молодой гвардии Единой России» – Михаила Безрукова. Он отправится сначала в Москву, а там его распределят в один из регионов Украины для помощи в выдаче гуманитарного груза или в восстановлении инфраструктуры.