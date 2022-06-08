Сговор на миллиард, открытие колумбария и замороженный Citrus. Среда в Омске

Новость № 1. Омское УФАС подтвердило картельный сговор на торгах по ремонту дороги Омск-Тара. По информации ведомства, недавно осужденный экс-глава «Омскавтодора» Алексей Шипилов и руководитель «Стройсервиса» Яков Вагнер незаконно получили контракты на общую сумму 1.6 млрд рублей.
Новость № 2. В городе, где нет крематория, открылся колумбарий. Это сооружение где хранится прах после кремации. Такое появилось в селе Богословка.
Новость № 3. Авиакомпания S7 Airlines объявила, что замораживает проект лоукостера Citrus. Предполагалось, что Citrus должен был стать второй базовой авиакомпанией в Омске и начать перелеты в июле этого года.