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Сговор на миллиард, открытие колумбария и замороженный Citrus. Среда в Омске

Сговор на миллиард, открытие колумбария и замороженный Citrus. Среда в Омске

9 июня, 00:03
Фото: 1MI
Омск за день — версия Города55.

Новость № 1. Омское УФАС подтвердило картельный сговор на торгах по ремонту дороги Омск-Тара. По информации ведомства, недавно осужденный экс-глава «Омскавтодора» Алексей Шипилов и руководитель «Стройсервиса» Яков Вагнер незаконно получили контракты на общую сумму 1.6 млрд рублей.

Омское УФАС подтвердило картельный сговор между Шипиловым и Вагнером
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Новость № 2. В городе, где нет крематория, открылся колумбарий. Это сооружение где хранится прах после кремации. Такое появилось в селе Богословка. 

Выглядит, как голубятня. В Омске открылось первое место захоронения после кремации
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Новость № 3. Авиакомпания S7 Airlines объявила, что замораживает проект лоукостера Citrus. Предполагалось, что Citrus должен был стать второй базовой авиакомпанией в Омске и начать перелеты в июле этого года. 

Авиакомпания S7 заморозила запуск нового лоукостера Citrus в Омске
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#Новости#Омская область
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