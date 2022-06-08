Сенатор Цеков рассказал о вреде антироссийских санкций для вводящих их государств ЕС

Накануне в Польше сообщили о том, что санкции могут привести к загрязнению Балтийского моря. Это объясняется ограничением деятельности организации Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в сфере очистки и транспортировки канализационных стоков. Сотни польских организаций пользуются ее услугами.