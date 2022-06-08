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Сенатор Цеков рассказал о вреде антироссийских санкций для вводящих их государств ЕС

8 июня, 15:49
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил слова сотрудника компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михала Дудека о введенных Польшей санкциях.

Он сказал, что они могут привести к загрязнению Балтийского моря.

Сенатор считает, что антироссийские санкции наносят вред самим странам Евросоюза. Об этом пишет RT.

Отмечается, что некоторые страны ЕС не согласны с санкционной политикой, которая продолжает расширяться.

Цеков сказал, что Польша на первое место ставит жесткую идеологическую повестку в отношении России. По его мнению, это полная русофобия.

Он также полагает, что страны ЕС страдают от введенных ими же санкций.

Накануне в Польше сообщили о том, что санкции могут привести к загрязнению Балтийского моря. Это объясняется ограничением деятельности организации Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в сфере очистки и транспортировки канализационных стоков. Сотни польских организаций пользуются ее услугами. 

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