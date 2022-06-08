Renault официально переименовали в «Москвич»

Из базы данных единого государственного реестра юридических лиц стало известно, что Московский завод Renault официально переименован в «Москвич», сообщает INFOX.ru.
С начала специальной операции на Украине
большинство иностранных компаний приняли решение покинуть российский рынок. Renault не стали исключением, однако корпорация передала свое производство российскому предпринимателю. Ее владельцем стал заместитель председателя департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Теперь на заводах крупнейшей корпорации будут изготавливать российские автомобили под знаменитым историческим брендом.