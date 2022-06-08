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Проблемами с водой в 7 районах Омской области заинтересовалась прокуратура

Проблемами с водой в 7 районах Омской области заинтересовалась прокуратура

8 июня, 15:21
Фото: омская прокуратура
Ведомство потребовало устранить нарушения.

После масштабного отключения воды в 7 районах Омской области прокуратура провела проверку работы АО «Омскоблводопровод», которое отвечает за водоснабжение в пострадавших районах. В итоге проверка выявила серьезные нарушения.

Например, компания недостаточно следила за состоянием сетей, из-за чего участки водопровода и вышли из строя. Также ремонт затянулся, и вместо предусмотренного законом времени рабочие устраняли проблему на 6 часов дольше.

По итогам проверки генеральный директор АО «Омскоблводопровод» получил представление прокуратуры Омского района с требованием устранить нарушения и не допускать их в будущем. Вдобавок к этому в отношении должностного лица, ответственного за техническое состояние водопровода, вынесено постановление о возбуждении дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Рассматривать протокол будет Госжилинспекция Омской области.

Рассмотрение актов реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве. 

#Город#Новости#Омская область#Водопровод#Вода#Ольга Акамова
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