Проблемами с водой в 7 районах Омской области заинтересовалась прокуратура

После масштабного отключения воды в 7 районах Омской области прокуратура провела проверку работы АО «Омскоблводопровод», которое отвечает за водоснабжение в пострадавших районах. В итоге проверка выявила серьезные нарушения.
Например, компания недостаточно следила за состоянием сетей, из-за чего участки водопровода и вышли из строя. Также ремонт затянулся, и вместо предусмотренного законом времени рабочие устраняли проблему на 6 часов дольше.
По итогам проверки генеральный директор АО «Омскоблводопровод» получил представление прокуратуры Омского района с требованием устранить нарушения и не допускать их в будущем. Вдобавок к этому в отношении должностного лица, ответственного за техническое состояние водопровода, вынесено постановление о возбуждении дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Рассматривать протокол будет Госжилинспекция Омской области.
Рассмотрение актов реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.