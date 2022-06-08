Проблемами с водой в 7 районах Омской области заинтересовалась прокуратура

По итогам проверки генеральный директор АО «Омскоблводопровод» получил представление прокуратуры Омского района с требованием устранить нарушения и не допускать их в будущем. Вдобавок к этому в отношении должностного лица, ответственного за техническое состояние водопровода, вынесено постановление о возбуждении дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Рассматривать протокол будет Госжилинспекция Омской области.