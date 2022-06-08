Пострадавшим от урагана омским школам выделили деньги на ремонт

Испытания на прочность штормовым ветром в начале мая не прошли крыши семи школ Омской области. Серьезные повреждения ветер оставил на кровлях в Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Муромцевском и Тюкалинском районах.
Деньги на ремонт выделят из резервного фонда Омской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Бурков.
«Распорядился направить дополнительные средства на ремонт школьных кровель, пострадавших от ураганного ветра в начале мая. Выделили 14,7 млн рублей».
Ремонт школ подрядчики должны закончить до 1 сентября.