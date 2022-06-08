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Пострадавшим от урагана омским школам выделили деньги на ремонт

Пострадавшим от урагана омским школам выделили деньги на ремонт

8 июня, 19:14
Фото: 1MI
Майский ураган нанес урон семи школам.

Испытания на прочность штормовым ветром в начале мая не прошли крыши семи школ Омской области. Серьезные повреждения ветер оставил на кровлях в Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Муромцевском и Тюкалинском районах.

Деньги на ремонт выделят из резервного фонда Омской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Бурков.

«Распорядился направить дополнительные средства на ремонт школьных кровель, пострадавших от ураганного ветра в начале мая. Выделили 14,7 млн рублей».

Ремонт школ подрядчики должны закончить до 1 сентября.

#Новости#Омская область#Ремонт школ#Ураган#Последствия урагана#Деньги#Касается каждого
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