Пострадавшим от урагана омским школам выделили деньги на ремонт

Испытания на прочность штормовым ветром в начале мая не прошли крыши семи школ Омской области. Серьезные повреждения ветер оставил на кровлях в Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Муромцевском и Тюкалинском районах.