Омского программиста ограбили московские мошенники под видом полиции

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, пострадавшим в этой истории оказался 34-летний программист, который работал в международной финансовой организации. У мужчины на счетах было порядка 3 млн рублей и 25 биткоинов, и о накоплениях омича каким-то образом узнали жители Москвы.
Трое жителей столицы в августе 2021 года специально приехали в Омск, чтобы ограбить мужчину. Для убедительности мужчины подделали удостоверения сотрудников полиции, а чтобы отвести от себя подозрения, брали в аренду разные автомобили и снимали сразу несколько квартир. Мужчины изучили распорядок дня омича, и в один из дней подкараулили программиста у подъезда дома.
По версии следствия, москвичи силой усадили омича в автомобиль и вывезли в безлюдное место, а затем начали давить на него психологически и угрожать физической расправой, пока тот не перевел 3 млн рублей и 25 биткоинов на неизвестный электронный кошелек. В общей сложности омич потерял 85 млн рублей.
После этого «правоохранители» исчезли, но мужчина не рискнул обратиться в полицию, так как опасался за свою жизнь. Оказалось, что мужчина заявил о преступлении очень вовремя: вскоре оперативники одномоментно задержали всех троих москвичей, когда они вернулись в Омск, чтобы снова нарушить закон.
На жителей столицы завели уголовные дела по п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере» и по ч. 4 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Свою вину они не признали, но их все равно поместили в изолятор на время следствия. Рассматривать уголовное дело будет Октябрьский районный суд.