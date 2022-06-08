Омского программиста ограбили московские мошенники под видом полиции

После этого «правоохранители» исчезли, но мужчина не рискнул обратиться в полицию, так как опасался за свою жизнь. Оказалось, что мужчина заявил о преступлении очень вовремя: вскоре оперативники одномоментно задержали всех троих москвичей, когда они вернулись в Омск, чтобы снова нарушить закон.