Омское УФАС рассмотрит дело о картельном сговоре между Шипиловым и Вагнером

Как выяснил Город55, омское управление антимонопольной службы рассмотрит дело о картельном сговоре на торгах по ремонту дороги Омск-Тара. По информации ведомства, недавно осужденный экс-глава «Омскавтодора» Алексей Шипилов и руководитель «Стройсервиса» Яков Вагнер незаконно получили контракты на общую сумму 1.6 млрд рублей.
Если на заседании омского УФАС подтвердится наличие картельного сговора, то это станет основным доказательством по уголовному делу, и в ближайшее время материалы дела передадут в суд, где нарушения будут рассматривать уже в рамках уголовного кодекса.
Речь идет об уголовном деле по статье «Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере». По подсчетам силовиков, строители заработали на торгах 1 млрд 680 млн рублей. Предполагается, что «Омскавтодор» и «Стройсервис» нарушили закон о конкуренции — искусственно создали конкуренцию на торгах, чтобы получить контракты и не допустить к ним сторонних подрядчиков.
Напомним, на прошлой неделе бывшего руководителя «Омскавтодора» Алексея Шипилова признали виновным по другому уголовному делу — о превышении должностных полномочий с ущербом свыше 13 млн рублей. Его приговорили к 1 году колонии и обязали выплатить 12.1 млн рублей в качестве компенсации ущерба. По версии следствия, Шипилов дробил контракты на десятки миллионов рублей на более мелкие, которые не превышали 800 тысяч рублей, что позволяло ему закупать щебень и песок без проведения торгов.