Омское УФАС рассмотрит дело о картельном сговоре между Шипиловым и Вагнером

Напомним, на прошлой неделе бывшего руководителя «Омскавтодора» Алексея Шипилова признали виновным по другому уголовному делу — о превышении должностных полномочий с ущербом свыше 13 млн рублей. Его приговорили к 1 году колонии и обязали выплатить 12.1 млн рублей в качестве компенсации ущерба. По версии следствия, Шипилов дробил контракты на десятки миллионов рублей на более мелкие, которые не превышали 800 тысяч рублей, что позволяло ему закупать щебень и песок без проведения торгов.