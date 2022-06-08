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Омское УФАС рассмотрит дело о картельном сговоре между Шипиловым и Вагнером

Омское УФАС рассмотрит дело о картельном сговоре между Шипиловым и Вагнером

8 июня, 11:34
Фото: 1MI
Дело могут передать в суд.

Как выяснил Город55, омское управление антимонопольной службы рассмотрит дело о картельном сговоре на торгах по ремонту дороги Омск-Тара. По информации ведомства, недавно осужденный экс-глава «Омскавтодора» Алексей Шипилов и руководитель «Стройсервиса» Яков Вагнер незаконно получили контракты на общую сумму 1.6 млрд рублей.

Если на заседании омского УФАС подтвердится наличие картельного сговора, то это станет основным доказательством по уголовному делу, и в ближайшее время материалы дела передадут в суд, где нарушения будут рассматривать уже в рамках уголовного кодекса.

Речь идет об уголовном деле по статье «Ограничение конкуренции, если это деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения и повлекло извлечение дохода в особо крупном размере». По подсчетам силовиков, строители заработали на торгах 1 млрд 680 млн рублей. Предполагается, что «Омскавтодор» и «Стройсервис» нарушили закон о конкуренции — искусственно создали конкуренцию на торгах, чтобы получить контракты и не допустить к ним сторонних подрядчиков.

Напомним, на прошлой неделе бывшего руководителя «Омскавтодора» Алексея Шипилова признали виновным по другому уголовному делу — о превышении должностных полномочий с ущербом свыше 13 млн рублей. Его приговорили к 1 году колонии и обязали выплатить  12.1 млн рублей в качестве компенсации ущерба. По версии следствия, Шипилов дробил контракты на десятки миллионов рублей на более мелкие, которые не превышали 800 тысяч рублей, что позволяло ему закупать щебень и песок без проведения торгов.

#Неустойки, штрафы, суды. Кто и как ремонтирует дороги в Омске#Происшествия#Новости#Омская область#Алексей Шипилов#Яков Вагнер#УФАС#Торги#Картельный сговор#Сговор на торгах#Ольга Акамова
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