Названы секреты выбора качественного постельного белья

В первую очередь нужно изучить состав ткани, рассказал он. Это должен быть 100% «дышащий» хлопок, а не синтетика, которая электризуется и вызывает потливость. При этом гигроскопичность ткани ухудшается, даже если это будет смесь хлопка и синтетики, добавил эксперт. Об этом пишет news.ru.
Также немаловажное значение имеет метод окрашивания и нанесение рисунка на ткань. При пигментации получается нестойкое окрашивание, ткань быстро тускнеет и оставляет следы на теле и на кровати. При реактивном методе окрашивания рисунок способен выдержать множество стирок и сохранит яркость надолго, рассказал Забелин.
Качество белья можно легко проверить. Для этого необходимо взять ватную палочку, смоченную в воде и потереть ей образец ткани. Если на ней остаются следы красителя, то такое белье не стоит покупать.
Идеальным бельем считается сатиновое с плотностью ткани 135–140 г на кв. м, а также из бязи с плотностью 120 г на кв. м и из поплина с плотностью 115 г на кв. м.
Забелин рекомендовал приобретать постельное белье только у проверенных производителей.