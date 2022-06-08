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Названы секреты выбора качественного постельного белья

Названы секреты выбора качественного постельного белья

9 июня, 00:12
Фото: pixabay.com
Бизнесмен и руководитель фабрики по производству постельного белья Михаил Забелин рассказал россиянам о том, как выбрать качественное постельное белье.

В первую очередь нужно изучить состав ткани, рассказал он. Это должен быть 100% «дышащий» хлопок, а не синтетика, которая электризуется и вызывает потливость. При этом гигроскопичность ткани ухудшается, даже если это будет смесь хлопка и синтетики, добавил эксперт. Об этом пишет news.ru.

Также немаловажное значение имеет метод окрашивания и нанесение рисунка на ткань. При пигментации получается нестойкое окрашивание, ткань быстро тускнеет и оставляет следы на теле и на кровати. При реактивном методе окрашивания рисунок способен выдержать множество стирок и сохранит яркость надолго, рассказал Забелин.

Качество белья можно легко проверить. Для этого необходимо взять ватную палочку, смоченную в воде и потереть ей образец ткани. Если на ней остаются следы красителя, то такое белье не стоит покупать.

Идеальным бельем считается сатиновое с плотностью ткани 135–140 г на кв. м, а также из бязи с плотностью 120 г на кв. м и из поплина с плотностью 115 г на кв. м.

Забелин рекомендовал приобретать постельное белье только у проверенных производителей. 

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