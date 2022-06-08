Названы секреты выбора качественного постельного белья

В первую очередь нужно изучить состав ткани, рассказал он. Это должен быть 100% «дышащий» хлопок, а не синтетика, которая электризуется и вызывает потливость. При этом гигроскопичность ткани ухудшается, даже если это будет смесь хлопка и синтетики, добавил эксперт. Об этом пишет news.ru.