Навка: Ледовое шоу «Аленький цветочек» в Сочи смогут посетить иностранные зрители

Newstracker.ru сообщает, что гастрольный тур сказки на льду начнется в Сочи 1 июля. По 30 сентября 2022 года показы будут регулярными. Проходить они будут в тематическом парке развлечений «Сочи Парк». В грандиозном шоу примут участие звезды фигурного катания и популярные артисты. Специально для проекта были разработаны эксклюзивный грим, костюмы, музыка, анимация и другие его составляющие, как сообщают создатели шоу.