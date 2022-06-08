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Навка: Ледовое шоу «Аленький цветочек» в Сочи смогут посетить иностранные зрители

Навка: Ледовое шоу «Аленький цветочек» в Сочи смогут посетить иностранные зрители

8 июня, 23:51
Фото: Никита Владимиров / vk.com/navka.show
Татьяна Навка объявила о возобновлении показа знаменитого шоу на льду «Аленький цветочек».

Премьера представления состоялась в столице России в 2019 году, за это время грандиозное представление посетили более полумиллиона зрителей. Продюсирует шоу сама российская и белорусская фигуристка Навка. «Аленький цветочек» – третий по счету проект Navka Show.

 

Newstracker.ru сообщает, что гастрольный тур сказки на льду начнется в Сочи 1 июля. По 30 сентября 2022 года показы будут регулярными. Проходить они будут в  тематическом парке развлечений «Сочи Парк». В грандиозном шоу примут участие звезды фигурного катания и популярные артисты. Специально для проекта были разработаны эксклюзивный грим, костюмы, музыка, анимация и другие его составляющие, как сообщают создатели шоу.

 

Алина Загитова, Камила Валиева, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас – фигуристы, которые представляют Россию во всем мире, призеры различных международных соревнований и даже олимпийские чемпионы, – примут участие в представлении. Сделать шоу еще более ярким помогут звезды эстрады: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров и Николай Басков.

 

«Ледовое шоу «Аленький Цветочек» — это волшебное сплетение творческих идей, спортивных достижений, национального колорита и современных технологий, магия, рожденная на льду», – анонсируют представление организаторы на своем сайте.

 

Компания Navka Show приглашает на просмотр всех желающих. Специально для иностранных граждан будет оказана визовая поддержка. «Гости из-за рубежа могут получить визу в Россию, для этого достаточно купить билет на ледовое шоу «Аленький цветочек», – рассказала Татьяна Навка.

 

К началу представления шатер «Сочи Парка» преобразится в настоящую современную ледовую площадку. Для того чтобы в шатре площадью 3,5 тысячи квадратных метров создать каток, организаторам проекта потребуется 200 кубометров льда.

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