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На Сахалине поддержали запрет промысла для рыбаков из Японии

На Сахалине поддержали запрет промысла для рыбаков из Японии

8 июня, 15:05
Фото: piqsels.com
Японским рыбакам запретили промысел возле Южных Курил, инициатива получила поддержку на Сахалине.

На Сахалине заявили о поддержке инициативы запретить промысел у Южных Курил для рыбаков из Японии. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и заявление руководителя сахалинского отделения РГО Сергея Пономарева. По мнению чиновника, в межгосударственных отношениях деконструктивизм со стороны Японии нарастает.

Сергей Пономарев подчеркнул, что рыбохозяйственные круги Дальнего Востока, в том числе, и те, кто занимается рыболовством возле южных Курильских островов, и специалисты отрасли, которые курируют международные связи в своей сфере, изначально выступали против подписания Соглашения, считая его несбалансированным по задачам и односторонним.

По словам Пономарева, из ряда статей Соглашения образца 1998 года и Меморандумов можно сделать вывод, что японские рыболовные суда занимаются промыслом в водах России явочным порядком, и контролируют себя сами. В Соглашении, как обратил внимание чиновник, нет ни слова о том, что речь идет о российских водах, на территории которых действует российское законодательство.

Сергей Пономарев считает Соглашение несбалансированным и неравноправным, ссылаясь на то, что Япония не разрешает России промысел в ее водах. 

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