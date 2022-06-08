На Сахалине поддержали запрет промысла для рыбаков из Японии

На Сахалине заявили о поддержке инициативы запретить промысел у Южных Курил для рыбаков из Японии. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и заявление руководителя сахалинского отделения РГО Сергея Пономарева. По мнению чиновника, в межгосударственных отношениях деконструктивизм со стороны Японии нарастает.
Сергей Пономарев подчеркнул, что рыбохозяйственные круги Дальнего Востока, в том числе, и те, кто занимается рыболовством возле южных Курильских островов, и специалисты отрасли, которые курируют международные связи в своей сфере, изначально выступали против подписания Соглашения, считая его несбалансированным по задачам и односторонним.
По словам Пономарева, из ряда статей Соглашения образца 1998 года и Меморандумов можно сделать вывод, что японские рыболовные суда занимаются промыслом в водах России явочным порядком, и контролируют себя сами. В Соглашении, как обратил внимание чиновник, нет ни слова о том, что речь идет о российских водах, на территории которых действует российское законодательство.
Сергей Пономарев считает Соглашение несбалансированным и неравноправным, ссылаясь на то, что Япония не разрешает России промысел в ее водах.