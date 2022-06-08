На Сахалине поддержали запрет промысла для рыбаков из Японии

По словам Пономарева, из ряда статей Соглашения образца 1998 года и Меморандумов можно сделать вывод, что японские рыболовные суда занимаются промыслом в водах России явочным порядком, и контролируют себя сами. В Соглашении, как обратил внимание чиновник, нет ни слова о том, что речь идет о российских водах, на территории которых действует российское законодательство.