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Могла быть актрисой. Меняя парики, крымчанка «развела» омских пенсионеров на миллионы

Могла быть актрисой. Меняя парики, крымчанка «развела» омских пенсионеров на миллионы

8 июня, 20:30
Фото: 1MI

Жительница Крыма выманила у омских пенсионеров больше двух миллионов рублей

Она едва не покинула Омск с похищенными деньгами.

Жительница Крыма обвела вокруг пальца 80-летних омских пенсионеров. Вместе с соучастниками, личности которых так и остались неизвестными, она звонила пожилым людям, представляясь сотрудником Пенсионного фонда, и убеждала их в том, что нужно обменять деньги в связи с денежной реформой.

Далее мошенница «перевоплощалась» в сотрудницу ПФР при помощи париков и яркой одежды, приходила к пожилым людям домой, забирала деньги и уходила. Таким нехитрым способом она насобирала больше 2 миллионов рублей.

В день совершения последнего преступления женщина планировала покинуть Омск самолетом. Но не успела. В аэропорту ее задержала полиция вместе с награбленными деньгами и реквизитом, сообщили в УМВД региона.

Следующие несколько лет она, вероятно, проведет в колонии.

#Новости#Омск
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