Могла быть актрисой. Меняя парики, крымчанка «развела» омских пенсионеров на миллионы

Жительница Крыма обвела вокруг пальца 80-летних омских пенсионеров. Вместе с соучастниками, личности которых так и остались неизвестными, она звонила пожилым людям, представляясь сотрудником Пенсионного фонда, и убеждала их в том, что нужно обменять деньги в связи с денежной реформой.
Далее мошенница «перевоплощалась» в сотрудницу ПФР при помощи париков и яркой одежды, приходила к пожилым людям домой, забирала деньги и уходила. Таким нехитрым способом она насобирала больше 2 миллионов рублей.
В день совершения последнего преступления женщина планировала покинуть Омск самолетом. Но не успела. В аэропорту ее задержала полиция вместе с награбленными деньгами и реквизитом, сообщили в УМВД региона.
Следующие несколько лет она, вероятно, проведет в колонии.