Могла быть актрисой. Меняя парики, крымчанка «развела» омских пенсионеров на миллионы

Жительница Крыма обвела вокруг пальца 80-летних омских пенсионеров. Вместе с соучастниками, личности которых так и остались неизвестными, она звонила пожилым людям, представляясь сотрудником Пенсионного фонда, и убеждала их в том, что нужно обменять деньги в связи с денежной реформой.