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Миллионы на цветы. Омская мэрия показала эскизы цветочной выставки «Флора»

Миллионы на цветы. Омская мэрия показала эскизы цветочной выставки «Флора»

8 июня, 21:26
Фото: администрация Омска

Мэрия Омска ищет подрядчика для строительства цветочной выставки «Флора»

В этом году экспозицию посвятят юбилейным датам.

На омскую «Флору» в этом году потратят 13,5 миллионов рублей. Мэрия объявила аукцион на изготовление ландшафтных композиций для выставки цветоводства.

В этом году «Флора» будет отражать круглые даты — 70-летие самой цветочной выставки и 200-летие  Омской области. Всего планируется изготовить 30 композиций.

администрация Омска

Подрядчик, который выиграет аукцион должен подготовить 11 ландшафтных экспозиций, состоящих из флористических фигур, конструкций и цветов.

Например, большая цветочная фигура «200», посвященная юбилею Омской области, будет размещена у центрального входа на территории сквера «Выставочный» со стороны улицы Спартаковской. Цветущая цифра будет состоять из трех вертикальных деревянных конструкций, украшенных газонными травами и цветами.

администрация Омска

В этом же сквере посетители выставки увидят играющее желтыми и красными цветами солнце. Светило украсят бутоны герберы, хризантем, солидаго и других цветов.

администрация Омска

Кроме того, 19 тематических цветочных экспозиций подготовят организации города.

#Флора#Цветочная выставка#День города
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