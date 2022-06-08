Миллионы на цветы. Омская мэрия показала эскизы цветочной выставки «Флора»

На омскую «Флору» в этом году потратят 13,5 миллионов рублей. Мэрия объявила аукцион на изготовление ландшафтных композиций для выставки цветоводства.
В этом году «Флора» будет отражать круглые даты — 70-летие самой цветочной выставки и 200-летие Омской области. Всего планируется изготовить 30 композиций.
Подрядчик, который выиграет аукцион должен подготовить 11 ландшафтных экспозиций, состоящих из флористических фигур, конструкций и цветов.
Например, большая цветочная фигура «200», посвященная юбилею Омской области, будет размещена у центрального входа на территории сквера «Выставочный» со стороны улицы Спартаковской. Цветущая цифра будет состоять из трех вертикальных деревянных конструкций, украшенных газонными травами и цветами.
В этом же сквере посетители выставки увидят играющее желтыми и красными цветами солнце. Светило украсят бутоны герберы, хризантем, солидаго и других цветов.
Кроме того, 19 тематических цветочных экспозиций подготовят организации города.