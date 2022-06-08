Мэр Омска Шелест побывал с рабочим визитом в Иркутской области

Во время рабочего визита в Иркутскую область мэр Омска вместе с председателем Омского горсовета Владимиром Корбутом побывали в Ангарске, где встретились с мэром Сергеем Петровым и председателем Думы Ангарского округа Александром Городским. Политики обсудили возможное сотрудничество в рамках соглашения о партнерстве.
«Между нашими городами существует соглашение о партнерстве. Сегодня мы обсудили варианты практического развития этого документа. Перспективные направления для работы — это производство и реализация пищевых продуктов, разработки в сфере машиностроения и нефтехимии, городской туризм, образование и культура», - поделился мэр Омска Шелест в своем телеграм-канале.
Мэр Омска отметил, что в Ангарске внимательно относятся к благоустройству городских пространств и модернизации визуального стиля города, и благодаря такому подходу Ангарск считается одним из самых благоустроенных городов России. Город входит в тройку российских городов с самой высокоразвитой транспортной системой, и Омск может перенять опыт Ангарска при модернизации системы пассажирских перевозок.