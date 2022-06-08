Мэр Омска Шелест побывал с рабочим визитом в Иркутской области

Мэр Омска отметил, что в Ангарске внимательно относятся к благоустройству городских пространств и модернизации визуального стиля города, и благодаря такому подходу Ангарск считается одним из самых благоустроенных городов России. Город входит в тройку российских городов с самой высокоразвитой транспортной системой, и Омск может перенять опыт Ангарска при модернизации системы пассажирских перевозок.