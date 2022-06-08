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Мэр Омска Шелест побывал с рабочим визитом в Иркутской области

Мэр Омска Шелест побывал с рабочим визитом в Иркутской области

8 июня, 12:13
Фото: мэрия Омска
Мэр Омска встретился с местными чиновниками.

Во время рабочего визита в Иркутскую область мэр Омска вместе с председателем Омского горсовета Владимиром Корбутом побывали в Ангарске, где встретились с мэром Сергеем Петровым и председателем Думы Ангарского округа Александром Городским. Политики обсудили возможное сотрудничество в рамках соглашения о партнерстве.

«Между нашими городами существует соглашение о партнерстве. Сегодня мы обсудили варианты практического развития этого документа. Перспективные направления для работы — это производство и реализация пищевых продуктов, разработки в сфере машиностроения и нефтехимии, городской туризм, образование и культура», - поделился мэр Омска Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр Омска отметил, что в Ангарске внимательно относятся к благоустройству городских пространств и модернизации визуального стиля города, и благодаря такому подходу Ангарск считается одним из самых благоустроенных городов России. Город входит в тройку российских городов с самой высокоразвитой транспортной системой, и Омск может перенять опыт Ангарска при модернизации системы пассажирских перевозок.

мэрия Омска
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