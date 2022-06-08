К осени можно будет приодеться. Бренд Zara планирует вернуться в омскую «Мегу»

Несколько брендов испанской компании Inditex планируют возобновить работу в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгению Хакбердиеву.
Она рассказала изданию, что точная дата открытия пока неизвестна. Однако ритейлер хотел бы вернуть продажи в течение лета.
«Открытие в этот период логично с точки зрения бизнеса — чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией», — говорится в сообщении.
Открывать магазины планируют постепенно. Однако прежде предстоит решить юридические вопросы — составить акты об открытии, заключить договоры об аренде и подготовить площади к открытию.