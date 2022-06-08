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К осени можно будет приодеться. Бренд Zara планирует вернуться в омскую «Мегу»

К осени можно будет приодеться. Бренд Zara планирует вернуться в омскую «Мегу»

8 июня, 18:09
Фото: 1MI

Магазин Zara в Омске может снова открыться уже этим летом

Также работу в России хотят возобновить еще несколько брендов.

Несколько брендов испанской компании Inditex планируют возобновить работу в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгению Хакбердиеву.

Она рассказала изданию, что точная дата открытия пока неизвестна. Однако ритейлер хотел бы вернуть продажи в течение лета.

«Открытие в этот период логично с точки зрения бизнеса — чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией», — говорится в сообщении.

Открывать магазины планируют постепенно. Однако прежде предстоит решить юридические вопросы — составить акты об открытии, заключить договоры об аренде и подготовить площади к открытию.

#Новости#Омск#Мега#Шопинг#Возвращение брендов
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