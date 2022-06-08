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Испорченные выходные. Омск накануне Дня России накроют дожди с сильным ветром

Испорченные выходные. Омск накануне Дня России накроют дожди с сильным ветром

8 июня, 16:19
Фото: 1MI

Перед длинными выходными в Омск придут ливни и грозы

Данные портала Ventusky.com*.

На этой неделе омичам не приходится ждать спокойной погоды: жара будет сопровождаться дождями и грозами, а вместе с этим будет дуть сильный ветер. Уже завтра, 9 июня, в восточной части региона ветер начнет разгоняться до 10 м/с, и только к утру 10 июня стихия успокоится. Температура на протяжении ближайших двух дней будет держаться в районе +26 градусов, местами в регионе ожидаются дожди с грозами.

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Ближе к ночи 11 июня дожди стихнут, но днем вернутся и будут лить с новой силой. Ненастье придет со стороны Урала, и на протяжении всего дня будет сохраняться дождливая погода с грозами.

При этом на День России, 12 июня, в первой половине дня ожидается относительно спокойная погода, а после 15:00 часов она резко испортится. Ближе к ночи снова разойдутся грозовые тучи, и параллельно с этим будет стоять 30-градусная жара.

*прогноз погоды актуален на момент публикации.

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#Общество#Новости#Омская область#Погода#Прогноз#Ольга Акамова
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