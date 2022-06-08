Испорченные выходные. Омск накануне Дня России накроют дожди с сильным ветром

На этой неделе омичам не приходится ждать спокойной погоды: жара будет сопровождаться дождями и грозами, а вместе с этим будет дуть сильный ветер. Уже завтра, 9 июня, в восточной части региона ветер начнет разгоняться до 10 м/с, и только к утру 10 июня стихия успокоится. Температура на протяжении ближайших двух дней будет держаться в районе +26 градусов, местами в регионе ожидаются дожди с грозами.
Ближе к ночи 11 июня дожди стихнут, но днем вернутся и будут лить с новой силой. Ненастье придет со стороны Урала, и на протяжении всего дня будет сохраняться дождливая погода с грозами.
При этом на День России, 12 июня, в первой половине дня ожидается относительно спокойная погода, а после 15:00 часов она резко испортится. Ближе к ночи снова разойдутся грозовые тучи, и параллельно с этим будет стоять 30-градусная жара.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.