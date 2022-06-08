«Единая Россия» поздравила омских социальных работников

Комплексный центр «Рябинушка» улучшает систему социально-бытового обслуживания населения, внедряет в эту работу новые технологии. В день профессионального праздника чествовали тех, кто посвятил жизнь незащищенным слоям населения и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.