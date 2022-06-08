«Единая Россия» поздравила омских социальных работников

Сегодня в Центре социальной помощи «Рябинушка» на Доску почета внесли новые фамилии соцработников. В торжественном мероприятии поучаствовали победители предварительного голосования партии Наталья Старовойтова и Юрий Иванищев. На стенде появились имена и фотографии 12 лучших сотрудников центра.
«Для того чтобы по-настоящему помогать людям, соцработнику нужно иметь большое сердце, терпение, отзывчивость и сострадание, — говорит Наталья Старовойтова. — В этой профессии необходимо совмещать очень многое: знания медсестры и юриста, навыки психологической, педагогической помощи. Кроме этого, нужно обладать умением общаться с людьми, слушать их, находить нужные слова для поддержки. Всегда стараюсь оказать помощь этому центру. Недавно к Международному дню семьи вручала многодетным семьям подарки. И моя работа в этом направлении будет продолжаться и дальше».
Комплексный центр «Рябинушка» улучшает систему социально-бытового обслуживания населения, внедряет в эту работу новые технологии. В день профессионального праздника чествовали тех, кто посвятил жизнь незащищенным слоям населения и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
«Профессия социального работника очень важна — так как их главная цель помогать людям, кто в этом остро нуждается, — отметил президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев. — Мы видим их ежедневный труд и от всей души говорим слова искренней благодарности за все те добрые дела, которые они делают на благо жителей нашего региона! Спасибо за ваш труд! Мы знаем, что вы всегда рядом и при необходимости придёте на помощь».
Депутат Омского городского Совета Алексей Саяпин поздравил сотрудников Куйбышевского геронтологического центра с Днем социального работника. 250 работников учреждения заботятся о 400 постояльцах, часть из которых не могут передвигаться самостоятельно. Депутат пообщался с трудовым коллективом и запланировал встречу для вручения благодарственных писем.
«Важнейшая задача этой службы — помощь нуждающимся. Они всегда должны быть умелыми, старательными, но главное — добрыми и терпеливыми. Все эти качества воплощаются в их работе с различными категориями граждан», — прокомментировал Алексей Саяпин.
Активные сторонники партии Павел Корольков, Алексей Половников и депутат Омского городского Совета Инна Гомолко поздравили работников комплексного центра социального обслуживания населения «Любава» в Советском административном округе. Для специалистов по инициативе партийцев сыграл саксофонист.