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«Единая Россия» помогает омичам с благоустройством

«Единая Россия» помогает омичам с благоустройством

8 июня, 10:30
Фото: Единая Россия
Победители предварительного голосования партии помогают благоустраивать микрорайоны.

Победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», генеральный директор «Управляющей компании «Жилищник-3» Алексей Русавский рассказал, что в Амурском поселке установят новую детскую площадку. Она появится уже на этой неделе во дворе по адресу 21-я Амурская, 1б. Стоимость игрового комплекса — почти 2 млн рублей.

«Городская среда» — это ключевой, приоритетный проект для России и нашего региона, в частности, — отметил Алексей Русавский. — Так, в посёлке Амурский в 2021 году по федеральной программе было восстановлено асфальтовое покрытие в четырёх дворах. В этом году установили уже более 20 скамеек и урн. Ежегодно ремонтируется и меняются малые архитектурные формы на дворовых территориях. К примеру, в 2021 году заменили более 10 игровых элементов. Активно идёт и озеленение. Только за последнее время высажено более 30 саженцев кустарников и крупномерных деревьев. И на достигнутом не планируем останавливаться. Работа по благоустройству благодаря федеральной программе «Городская среда» будет продолжена, » — отметил Алексей Русавский.

Отметим, в рамках партийного проекта «Городская среда» в Омске реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». Однако партийцы выдвигают и частные инициативы. Например, во дворе дома на ул. Гашека, 1 депутат Омского горсовета Андрей Бондаренко установил малую архитектурную форму в виде автобуса — жители просили именно о такой фигурке для детей.

Напомним, федеральный проект «Городская среда» направлен на благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха. Особое внимание уделяется участию жителей в процессе обсуждения благоустройства, организуя общественные обсуждения и рейтинговые голосования за конкретные объекты

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