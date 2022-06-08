«Единая Россия» помогает омичам с благоустройством

Отметим, в рамках партийного проекта «Городская среда» в Омске реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». Однако партийцы выдвигают и частные инициативы. Например, во дворе дома на ул. Гашека, 1 депутат Омского горсовета Андрей Бондаренко установил малую архитектурную форму в виде автобуса — жители просили именно о такой фигурке для детей.