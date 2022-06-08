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Чуть не задохнулись. Омичи не могли спать ночью из-за сильных выбросов

Чуть не задохнулись. Омичи не могли спать ночью из-за сильных выбросов

8 июня, 07:45
Фото: 1MI

Омичей возмутили ночные выбросы на фоне дождя

По словам омичей, сильные неприятные запахи накрыли весь город.

Вчера вечером, 7 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились многочисленные сообщения от омичей. Жители рассказали, что чувствовали неприятные запахи, которые накрыли город.

По словам горожан, сильная вонь чувствовалась на Космическом проспекте в Чкаловске, на улице Куйбышева, на Биофабрике, в районе городка Водников, у «Ермака», «Полета» и парка 30-летия ВЛКСМ. Также запахи чувствовались на проспектах Маркса и Мира, на улицах Октябрьской, Крупской, Харьковской, Панфилова, Учебной, 4-й Транспортной и 50 лет ВЛКСМ.

По словам жителей, пахло гарью, пластмассой, тухлыми яйцами, канализацией, жженой резиной и химией. Как рассказали Городу55 читатели, сильнее всего запах гари чувствовался в Нефтяниках, Чкаловске и центре города.

#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети#Вероника Жукова
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