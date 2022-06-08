Чуть не задохнулись. Омичи не могли спать ночью из-за сильных выбросов

Вчера вечером, 7 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились многочисленные сообщения от омичей. Жители рассказали, что чувствовали неприятные запахи, которые накрыли город.
По словам горожан, сильная вонь чувствовалась на Космическом проспекте в Чкаловске, на улице Куйбышева, на Биофабрике, в районе городка Водников, у «Ермака», «Полета» и парка 30-летия ВЛКСМ. Также запахи чувствовались на проспектах Маркса и Мира, на улицах Октябрьской, Крупской, Харьковской, Панфилова, Учебной, 4-й Транспортной и 50 лет ВЛКСМ.
По словам жителей, пахло гарью, пластмассой, тухлыми яйцами, канализацией, жженой резиной и химией. Как рассказали Городу55 читатели, сильнее всего запах гари чувствовался в Нефтяниках, Чкаловске и центре города.