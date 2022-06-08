Авиакомпания S7 заморозила запуск нового лоукостера Citrus в Омске

Напомним, что лоукостер Citrus должен был базироваться в аэропортах Омска и Казани. Предполагалось, что Citrus должен был стать второй базовой авиакомпанией в Омске и начать перелеты в июле этого года. Первый базовый авиаперевозчик — «Ред Вингс» — продолжает свою работу.