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Авиакомпания S7 заморозила запуск нового лоукостера Citrus в Омске

Авиакомпания S7 заморозила запуск нового лоукостера Citrus в Омске

8 июня, 17:29
Фото: 1MI
Citrus должен был стать второй базовой авиакомпанией в Омске и начать перелеты в июле этого года.

Авиакомпания S7 Airlines объявила, что замораживает проект лоукостера Citrus, который должен был начать полеты летом этого года. Об этом сообщают «Известия" со ссылкой на официального представителя компании.

«В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — рассказал он изданию.

Однако, по словам источника команда Citrus в полном составе продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов авиакомпании «Глобус» и S7 Airlines. Citrus планировалось создать на базе «Глобуса».

Напомним, что лоукостер Citrus должен был базироваться в аэропортах Омска и Казани. Предполагалось, что Citrus должен был стать второй базовой авиакомпанией в Омске и начать перелеты в июле этого года. Первый базовый авиаперевозчик — «Ред Вингс» — продолжает свою работу.

#Новости#Омск#Перелеты#Аэропорт
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