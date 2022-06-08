«33 рубля в час и возможность перекусить». Минобр ответил на жалобу омского педагога

Министерство образования отреагировало на анонимную жалобу омского педагога об условиях работы на ЕГЭ. Учительница сравнила условия на пересдачах с тюрьмой, заявила, что педагогов вызывают из отпусков, при этом работать приходится за 100 рублей без возможности даже поесть. Ведомство высказало свою точку зрения.
Что касается оплаты труда, минобр отметил, что за работниками в период государственной аттестации сохраняется заработная плата по основному месту работы. Также они получают компенсацию. Правда, сумму действительно можно назвать символической:
Также в министерстве образования считают, что пунктах проведения аттестации есть необходимые условия для питания.
«К примеру, перекусить можно в штабе пункта или вне аудитории», — отметили в ведомстве.
По части отпусков — расписание проведения экзаменов составляется заранее и у всех задействованных специалистов согласованы периоды отпусков.
Что касается масочного режима, в министерстве напомнили, что, «согласно распоряжению Губернатора Омской области, он носит рекомендательный характер, при этом при проведении экзаменов организаторы руководствуются требованиями санитарных норм Роспотребнадзора».