«33 рубля в час и возможность перекусить». Минобр ответил на жалобу омского педагога

Министерство образования отреагировало на анонимную жалобу омского педагога об условиях работы на ЕГЭ. Учительница сравнила условия на пересдачах с тюрьмой, заявила, что педагогов вызывают из отпусков, при этом работать приходится за 100 рублей без возможности даже поесть. Ведомство высказало свою точку зрения.