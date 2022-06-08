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«33 рубля в час и возможность перекусить». Минобр ответил на жалобу омского педагога

«33 рубля в час и возможность перекусить». Минобр ответил на жалобу омского педагога

8 июня, 16:43
Фото: 1MI
Ведомство рассказало, в каких условиях работают учителя на ЕГЭ и ГИА.

Министерство образования отреагировало на анонимную жалобу омского педагога об условиях работы на ЕГЭ. Учительница сравнила условия на пересдачах с тюрьмой, заявила, что педагогов вызывают из отпусков, при этом работать приходится за 100 рублей без возможности даже поесть. Ведомство высказало свою точку зрения.

Что касается оплаты труда, минобр отметил, что за работниками в период государственной аттестации сохраняется заработная плата по основному месту работы. Также они получают компенсацию. Правда, сумму действительно можно назвать символической:

  • руководители и технические специалисты — 42,16 рублей за один астрономический час;
  • все остальные категории — 33,29 рубля.

Также в министерстве образования считают, что пунктах проведения аттестации есть необходимые условия для питания.

«К примеру, перекусить можно в штабе пункта или вне аудитории», — отметили в ведомстве. 

По части отпусков — расписание проведения экзаменов составляется заранее и у всех задействованных специалистов согласованы периоды отпусков.

Что касается масочного режима, в министерстве напомнили, что, «согласно распоряжению Губернатора Омской области, он носит рекомендательный характер, при этом при проведении экзаменов организаторы руководствуются требованиями санитарных норм Роспотребнадзора».

#Новости#Омск#ЕГЭ#Жалоба
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