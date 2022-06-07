Зря переплатили. УФАС признал вину «Магнита» в горах мусора после субботника

Омское УФАС России признало, что региональный оператор, компания «Магнит», незаконно отказалась вывозить мусор после общегородского субботника. Речь, правда, о 2021 годе — то есть расследование дела продлилось год.
Напомним, конфликт случился в прошлом году. Антимонопольная служба начала дело по коллективным заявлениям председателей совета сразу нескольких многоквартирных домов Омска. «Магнит» не стал вывозить собранную жителями микрорайона траву, опавшую листву, ветки деревьев.
В результате обслуживающие организации заключили договоры на вывоз отходов с третьими лицами. А расходы оплатили из денег, собранных с жильцов за содержание и ремонт жилья.
«Антимонопольный орган посчитал, что действия ООО „Магнит“ привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей оказываемых компанией услуг в рамках заключенных договоров по обращению с ТКО», — сообщили в УФАС.
Омское УФАС России выдало ООО «Магнит» предписание об устранении допущенных нарушений.