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Зря переплатили. УФАС признал вину «Магнита» в горах мусора после субботника

Зря переплатили. УФАС признал вину «Магнита» в горах мусора после субботника

7 июня, 15:22
Фото: 1MI

Омское УФАС заявило, что «Магнит» незаконно отказался вывозить мусор после субботника

УФАС обвинило компанию в злоупотреблении монопольным положением.

Омское УФАС России признало, что региональный оператор, компания «Магнит», незаконно отказалась вывозить мусор после общегородского субботника. Речь, правда, о 2021 годе — то есть расследование дела продлилось год.

Напомним, конфликт случился в прошлом году. Антимонопольная служба начала дело по коллективным заявлениям председателей совета сразу нескольких многоквартирных домов Омска. «Магнит» не стал вывозить собранную жителями микрорайона траву, опавшую листву, ветки деревьев.

В результате обслуживающие организации заключили договоры на вывоз отходов с третьими лицами. А расходы оплатили из денег, собранных с жильцов за содержание и ремонт жилья.

«Антимонопольный орган посчитал, что действия ООО „Магнит“ привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей оказываемых компанией услуг в рамках заключенных договоров по обращению с ТКО», — сообщили в УФАС.

Омское УФАС России выдало ООО «Магнит» предписание об устранении допущенных нарушений.

#Новости#Вывоз мусора#Субботник
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