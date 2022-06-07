Жительница Южно-Сахалинска угрожала топором двум студенткам

По словам студенток, они не курили и не распивали алкогольные напитки, а также не позволяли себе нецензурно выражаться или громко говорить. Однако, несмотря на это, из окна квартиры, расположенной на первом этаже, выглянула возмущенная женщина. Она сказала девушкам немедленно уйти. Свое требование гражданка мотивировала тем, что они разбудили ребенка.