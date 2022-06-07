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Жительница Южно-Сахалинска угрожала топором двум студенткам

7 июня, 15:23
Чрезвычайное происшествие случилось в Южно-Сахалинске. Местная жительница вооружилась топором и набросилась на двух девушек, которые общались возле ее подъезда.

Студентки рассказали, что участвовали в концерте, который проходил рядом с местом нападения. Во время перерыва девушки решили купить сок. Выйдя из магазина, они зашли во двор и беседовали о сессии. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на телеканал "360".

По словам студенток, они не курили и не распивали алкогольные напитки, а также не позволяли себе нецензурно выражаться или громко говорить. Однако, несмотря на это, из окна квартиры, расположенной на первом этаже, выглянула возмущенная женщина. Она сказала девушкам немедленно уйти. Свое требование гражданка мотивировала тем, что они разбудили ребенка.

Девушки ответили, что не совершали никаких противоправных действий. Женщина вооружилась топором и выскочила из подъезда с угрозами. Одна из студенток чуть не пострадала, а потому обратилась в правоохранительные органы. Характерно, что нападавшая призналась в наличии у нее справки из психиатрической больницы. 

 

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