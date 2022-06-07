Вместо покупки щенка омичка лишилась денег из-за уловки мошенников

В полицию обратилась 21-летняя омичка, которая рассказала, что хотела купить щенка йоркширского терьера. Девушка нашла объявление на одном из сайтов и связалась с продавцом.
Тот заявил, что щенок находится в Омской области, поэтому предложил оформить доставку. После чего омичка получила ссылку, по которой нужно было перейти для оплаты.
Однако во время перевода пришло уведомление об ошибке. После нескольких неудачных попыток девушка получили уведомление о списании со счета 15 760 рублей.
Продавец же перестала выходить на связь и удалила объявление. Омичка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту «Кражи».