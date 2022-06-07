Владельцам новых гостиниц в России могут предоставить кредитные каникулы

В России нужно развивать и обеспечивать поддержку различным видам и направлениям туризма, соответствующей инфраструктуры, убеждена заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму Наталья Костенко. Как пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету», Костенко предлагает приравнять санатории по статусу к детским лагерям, а для обеспечения связи между курортными регионами активно задействовать водный транспорт.
Предприниматели, которые строят гостиницы, привлекая средства из государственного бюджета, должны иметь возможность получить отсрочку по выплате кредита. По мнению Натальи Костенко, это необходимо для того, чтобы дать бизнесу возможность заработать.
Как считает Наталья Костенко, позиция Ростуризма — увеличение числа предложений, развитие конкуренции. По словам чиновницы, в настоящее время реализуются хорошие программы в сегменте строительства гостиниц, но получить от государства поддержку можно только непосредственно на строительство. Перед запуском гостиницы ее нужно оснастить оборудованием, а предприниматели, как подчеркивает Костенко, начинают выплачивать кредит уже после того, как построят стены.
Чиновница убеждена, что кредитные каникулы предпринимателям, строящим гостиницы, необходимо предоставлять до запуска бизнеса. С соответствующим предложением ведомство планирует обратиться в Ростуризм.