Владельцам новых гостиниц в России могут предоставить кредитные каникулы

Как считает Наталья Костенко, позиция Ростуризма — увеличение числа предложений, развитие конкуренции. По словам чиновницы, в настоящее время реализуются хорошие программы в сегменте строительства гостиниц, но получить от государства поддержку можно только непосредственно на строительство. Перед запуском гостиницы ее нужно оснастить оборудованием, а предприниматели, как подчеркивает Костенко, начинают выплачивать кредит уже после того, как построят стены.