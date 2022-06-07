В США направились тысячи недовольных политикой Байдена мигрантов

Напомним, Джо Байден не пригласил на Саммит Америк официальных представителей Никарагуа и Венесуэлы, пояснив свое решение тем, что у них "неправильные" политические позиции. Куба объявила после этого о том, что бойкотирует масштабное мероприятие, поскольку Латинская Америка столкнулась с серьезным давлением со стороны Соединенных Штатов.