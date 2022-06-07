В США направились тысячи недовольных политикой Байдена мигрантов

По информации немецких массмедиа, в колоннах идут от шести до 10 тысяч граждан, которых категорически не устроило решение лидера США Джо Байдена не направлять Венесуэле приглашение на Саммит Америк.
Мигранты массово выражают свое недовольство. Они подчеркивают, что политическая стратегия главы Белого дома делает возможным использование их в качестве "рычага давления", пишет Pravda.Ru.
В своем обращении к участвующим в саммите мировым лидерам и членам американского правительства мигранты указали на тот факт, что они не представляют собой инструмент для обмена политическими и идеологическими интересами.
Напомним, Джо Байден не пригласил на Саммит Америк официальных представителей Никарагуа и Венесуэлы, пояснив свое решение тем, что у них "неправильные" политические позиции. Куба объявила после этого о том, что бойкотирует масштабное мероприятие, поскольку Латинская Америка столкнулась с серьезным давлением со стороны Соединенных Штатов.