В России создадут реестр инклюзивных компаний

Авторы и участники проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив разработали и представили комплекс мер, направленных на поддержку инклюзивного бизнеса, пишет 360tv.ru. В числе предложений — создание единого государственного реестра компаний, нуждающихся в поддержке.
Возможные меры поддержки обсуждали на Форуме решения социальных задач в Москве. В скором времени предложения планируется направить на рассмотрение в Госдуму и в Правительство РФ. Участники встречи поддержали идею о субсидировании фонда заработной платы для работодателей, которые нанимают людей с инвалидностью. Кроме того, поступило предложение по организации дополнительных выплат специалистам, которые будут курировать на рабочих местах людей с инвалидностью и лишать их при трудоустройстве соцвыплат.
В числе нематериальных мер поддержки — создание единого реестра инклюзивных компаний в России. Его предложили сформировать на базе Национального инклюзивного договора — свои подписи на нем поставили порядка 20 компаний из России. Такие компании в перспективе могут получить официальный статус, заручиться поддержкой местных властей и получить ряд привилегий в рамках участия в госзакупках, которые имеют отношение к инклюзивной сфере.
Как отметила один из основателей компании Diversity Brand Russia Ольга Бурневская, нужно научить российский бизнес видеть в найме сотрудников с инвалидностью экономическую выгоду, равно как и в производстве услуг, товаров для таких людей.
Кроме того, эксперты озвучили предложение по организации особых инклюзивных программ для сотрудников с целью налаживания взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. По данным исследования НАФИ, бизнес в России ежегодно недополучает порядка 60 млрд руб. по причине отсутствия адаптированности к потребностям людей с инвалидностью.