В России создадут реестр инклюзивных компаний

Возможные меры поддержки обсуждали на Форуме решения социальных задач в Москве. В скором времени предложения планируется направить на рассмотрение в Госдуму и в Правительство РФ. Участники встречи поддержали идею о субсидировании фонда заработной платы для работодателей, которые нанимают людей с инвалидностью. Кроме того, поступило предложение по организации дополнительных выплат специалистам, которые будут курировать на рабочих местах людей с инвалидностью и лишать их при трудоустройстве соцвыплат.