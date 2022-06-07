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В России создадут реестр инклюзивных компаний

В России создадут реестр инклюзивных компаний

7 июня, 16:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В рамках поддержки инклюзивного бизнеса в России предложили создать единый государственный реестр компаний, нуждающихся в помощи.

Авторы и участники проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив разработали и представили комплекс мер, направленных на поддержку инклюзивного бизнеса, пишет 360tv.ru. В числе предложений — создание единого государственного реестра компаний, нуждающихся в поддержке.

Возможные меры поддержки обсуждали на Форуме решения социальных задач в Москве. В скором времени предложения планируется направить на рассмотрение в Госдуму и в Правительство РФ. Участники встречи поддержали идею о субсидировании фонда заработной платы для работодателей, которые нанимают людей с инвалидностью. Кроме того, поступило предложение по организации дополнительных выплат специалистам, которые будут курировать на рабочих местах людей с инвалидностью и лишать их при трудоустройстве соцвыплат.

В числе нематериальных мер поддержки — создание единого реестра инклюзивных компаний в России. Его предложили сформировать на базе Национального инклюзивного договора — свои подписи на нем поставили порядка 20 компаний из России. Такие компании в перспективе могут получить официальный статус, заручиться поддержкой местных властей и получить ряд привилегий в рамках участия в госзакупках, которые имеют отношение к инклюзивной сфере.

Как отметила один из основателей компании Diversity Brand Russia Ольга Бурневская, нужно научить российский бизнес видеть в найме сотрудников с инвалидностью экономическую выгоду, равно как и в производстве услуг, товаров для таких людей.

Кроме того, эксперты озвучили предложение по организации особых инклюзивных программ для сотрудников с целью налаживания взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность. По данным исследования НАФИ, бизнес в России ежегодно недополучает порядка 60 млрд руб. по причине отсутствия адаптированности к потребностям людей с инвалидностью.

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