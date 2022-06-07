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В омском минздраве назвали свою причину увольнения фельдшера-блогера

В омском минздраве назвали свою причину увольнения фельдшера-блогера

7 июня, 11:05
Фото: 1MI

Сотрудницу омской скорой уволили после двух выговоров — минздрав

В ведомстве заявили, что девушка получила два выговора перед увольнением.

В региональном минздраве прокомментировали увольнение фельдшера Екатерины Табановой. В пресс-службе ведомства рассказали, что увольнение связано с несколькими грубыми нарушениями в ее работе.

В частности, фельдшер получила два выговора. Первый был связан с тем, что девушка не передала пациента врачу приемного отделения из рук в руки, как это нужно делать по инструкции. В результате оказалось, что пациента нужно было доставить в медучреждение другого профиля.

«Еще одно взыскание фельдшер получила за то, что прогуляла смену, хотя о графике работы была уведомлена заранее и никаких уважительных причин не выйти на работу у нее не было. За этим и последовало увольнение», — рассказали в минздраве.

Напомним, недавно фельдшер сообщила о своем увольнении в соцсетях, связав его со своей активной позицией. Девушка вела блог и рассказывала в нем о буднях медиков, обращая внимание в том числе на недостатки системы здравоохранения.

#Общество#Новости#Омск#Минздрав#Вероника Жукова
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