В Омске уволили сотрудницу скорой помощи, которая вела блог о буднях медиков

Сотрудница омской скорой Екатерина Табанова рассказала в соцсетях о своем увольнении. Девушка стала известна благодаря своим постам в соцсетях, в которых рассказывала о сложных буднях сотрудников скорой помощи.
По словам омички, ее уволили задним числом в начале июня за прогул смены. Однако девушка уверена, что настоящей причиной являются ее публикации в соцсетях.
«С момента, как я начала писать посты о работе скорой помощи, у меня начались проблемы. Почти два года я немного рассказывала о сложностях работы 03, показывала, что значат „сутки“ во время пандемии, в 32-градусную жару или -32, как медики работают на износ, а за это получают ничего и 12 тысяч», — написала девушка в соцсетях.
По словам девушки, руководство уже давно показывало свое недовольство из-за ее публикаций в соцсетях. Также она отметила, что ее уволили официально.