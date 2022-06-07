В Омске родительские чаты охватила холерная паника

Отметим, что это не первая попытка вызвать панику среди омичей. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что вся информация о якобы вспышках холеры, которая появлялась в сети и не на шутку перепугала всех, не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что все находится под усиленным контролем и беспокоиться не о чем.