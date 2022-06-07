В Омске родительские чаты охватила холерная паника

За последние две недели около 10 читателей прислали в редакцию Города55 сообщения, распространяющиеся по родительским и школьным чатам. Все они об одном — подготовка к появлению холеры, якобы перепрофилирование омских медучреждений под больных и рекомендации, как не заразиться. Город55 запросил комментарий в областном минздраве, но к моменту публикации ведомство его не предоставило.
Отметим, что это не первая попытка вызвать панику среди омичей. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что вся информация о якобы вспышках холеры, которая появлялась в сети и не на шутку перепугала всех, не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что все находится под усиленным контролем и беспокоиться не о чем.
Того же мнения придерживался и внештатный специалист, эпидемиолог министерства здравоохранения Омской области, заведующий кафедрой эпидемиологии Омского медицинского университета Владимир Стасенко.
Он отметил, что единственное, от чего можно подхватить какую-то заразу, — это попить воду из неизвестного источника или искупаться в нем.
«Вот если вы пользуетесь неизвестными источниками воды, не колодцами и не централизованным водоснабжением, вот тогда подцепить можно все что угодно. Это уже другой вопрос, но если используете центральное водоснабжение, контролируемые источники, то нет оснований для беспокойства», — говорит Стасенко.
Корреспондент Города55 выяснил, что может грозить распространителю информации, не соответствующей действительности. Спойлер: «административку» себе заработать точно можно, а в худшем случае — оказаться за решеткой. Как сообщил глава пресс-службы Омского УМВД Алексей Командыков, чисто теоретически это может быть достаточным для административного производства. Однако он также подчеркнул, что работать нужно с конкретными фактами.
А вот юрист Тимур Темиргалиев Городу55 рассказал, что все, кто любит делиться непроверенными сведениями на широкую аудиторию даже из благих намерений, потенциально рискует попасть как минимум под ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. В таком случае придется заплатить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
«Если с учетом условий, цели и мотивов распространения фейков (например, для провокации паники среди населения или нарушения правопорядка) эти действия сочтут представляющими реальную общественную опасность, то квалификация может наступить по статье „Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан“, в таком случае уже грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо же и вовсе ограничение свободы на срок до 3 лет», — рассказывает юрист.
Кроме того, юрист подчеркнул: если публикация фейков в сети привела к наступлению каких-то более серьезных последствий (дезорганизация объектов жизнеобеспечения или инфраструктуры, причинение вреда здоровью или гибель людей), то наказание будет еще строже — штраф от 100 до 300 тысяч по административной статье, лишение свободы до 5 лет — по уголовной.