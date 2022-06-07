Увольнение медика, спор «Магнита» с УФАС и холерная паника. Вторник в Омске

УФАС поспорило с региональным оператором «Магнит» по поводу субботника годовой давности. Антимонопольщики признали вину регоператора в том, что мусор после городской уборки не вывозился, и назвали это злоупотреблением доминирующим положением на рынке. «Магнит» же заявил, что участвовать в субботниках не обязан, растительные отходы не включены в тариф, а решение ведомства — всего лишь «отдельное экспертное мнение», ни на что не влияющее.