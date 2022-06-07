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Увольнение медика, спор «Магнита» с УФАС и холерная паника. Вторник в Омске

Увольнение медика, спор «Магнита» с УФАС и холерная паника. Вторник в Омске

7 июня, 23:34
Фото: 1MI
Омск за день — версия Города55.

В Омске уволили сотрудницу скорой помощи, которая вела блог о буднях медиков. Екатерина Табанова работала в омской скорой и стала известна благодаря своим постам в соцсетях, в которых рассказывала о сложных буднях сотрудников скорой помощи. По ее мнению, это и стало причиной увольнения, хотя в минздраве утверждают, что девушка нарушала трудовую дисциплину.

Город55 вспомнил другие нашумевшие случаи увольнений по странным причинам.

Топ странных увольнений. Пять историй омичей, внезапно потерявших работу
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УФАС поспорило с региональным оператором «Магнит» по поводу субботника годовой давности. Антимонопольщики признали вину регоператора в том, что мусор после городской уборки не вывозился, и назвали это злоупотреблением доминирующим положением на рынке. «Магнит» же заявил, что участвовать в субботниках не обязан, растительные отходы не включены в тариф, а решение ведомства — всего лишь «отдельное экспертное мнение», ни на что не влияющее.

«Магнит» назвал некорректным решение омского УФАС о вывозе мусора после субботника
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Казахстан отменяет требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации при пересечении границы с Казахстаном. Решение об этом было принято на межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 в стране.

Омичи смогут попасть в Казахстан без предъявления ПЦР-теста
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За последние две недели около 10 читателей прислали в редакцию Города55 сообщения, распространяющиеся по родительским и школьным чатам. Все они об одном — подготовка к появлению холеры. Специалисты прокомментировали, стоит ли нервничать.

В Омске родительские чаты охватила холерная паника
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