Увольнение медика, спор «Магнита» с УФАС и холерная паника. Вторник в Омске

В Омске уволили сотрудницу скорой помощи, которая вела блог о буднях медиков. Екатерина Табанова работала в омской скорой и стала известна благодаря своим постам в соцсетях, в которых рассказывала о сложных буднях сотрудников скорой помощи. По ее мнению, это и стало причиной увольнения, хотя в минздраве утверждают, что девушка нарушала трудовую дисциплину.
Город55 вспомнил другие нашумевшие случаи увольнений по странным причинам.
УФАС поспорило с региональным оператором «Магнит» по поводу субботника годовой давности. Антимонопольщики признали вину регоператора в том, что мусор после городской уборки не вывозился, и назвали это злоупотреблением доминирующим положением на рынке. «Магнит» же заявил, что участвовать в субботниках не обязан, растительные отходы не включены в тариф, а решение ведомства — всего лишь «отдельное экспертное мнение», ни на что не влияющее.
Казахстан отменяет требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации при пересечении границы с Казахстаном. Решение об этом было принято на межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 в стране.
За последние две недели около 10 читателей прислали в редакцию Города55 сообщения, распространяющиеся по родительским и школьным чатам. Все они об одном — подготовка к появлению холеры. Специалисты прокомментировали, стоит ли нервничать.