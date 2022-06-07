Топ странных увольнений. Пять историй омичей, внезапно потерявших работу

Накануне, 6 июня, фельдшер скорой помощи и по совместительству блогер Екатерина Табанова в соцсетях рассказала о своем увольнении. Согласно официальной версии минздрава, девушку уволили за прогул и дисциплинарные взыскания. Омичка же считает, что потеряла работу из-за своего блога в соцсетях.
Это странное увольнение — не единственное в Омской области. Вспоминаем, кто потерял работу по нелепой случайности или по очень даже серьезному поводу.
Еще одно увольнение в сфере здравоохранения — некогда главврач омской скорой Максим Стуканов потерял работу, пока болел коронавирусом. В январе этого года с руководителем, за которого горой стоял коллектив, не продлили трудовой договор, о чем он узнал из разговора с журналистами. Он собирался бороться за сохранение места, но через несколько месяцев возглавил омский Центр крови.
Стуканов руководил Станцией скорой помощи с 2006 года, в том числе и во время пандемии коронавируса. В 2020 году при нем случился демарш «скорых» у здания минздрава, за которым последовала отставка Ирины Солдатовой. Бывшая чиновница намекала, что акция со «скорыми» состоялась якобы с подачи Максима Стуканова. Отставка руководителя, которую некоторые сотрудники связывали с его прямолинейной позицией, вызвала протест в коллективе, подчиненные даже писали открытое письмо руководству с просьбой оставить должность за Стукановым. Безуспешно.
Ставшая легендой омского общественного транспорта кондуктор Наталья Перешивка лишилась работы, как она считает, из-за своего творческого подхода к делу. Омичка выходила на работу в форме стюардессы, которую сама же сшила. И именно поэтому, как считает она, и пришлось уволиться.
После того, как о Наталье заговорили в соцсетях и СМИ, ее стали травить коллеги, а руководство перевело омичку на более неудобный график работы. Ее рвение и желание работать в удовольствие не оценили, и потому она решила уволиться.
После работы в общественном транспорте Наталья вместе с мужем работала в мебельном цехе, но и там надолго задержаться не удалось: якобы из-за поездки в Москву на программу «Модный приговор» ее уволили без объяснения причин.
В 2018 году невинная казалось бы фотосессия в стиле пин-ап наделала много шума. 26-летняя учительница омской школы лишилась работы из-за того, что модельная школа опубликовала фотографии педагога в купальнике.
Общество разделилось на две части: чиновники ополчились на женщину и заявили, что позирование в купальнике «не соответствует высокому званию педагогического работника», а учителя встали на сторону педагога и справедливо потребовали уважения к их частной жизни. Несмотря на общественную поддержку, омичке пришлось написать заявление на увольнение по собственному желанию.
История, похожая на сюжет романтического фильма, произошла в Омске в прошлом году. 24-летняя выпускница Омской академии МВД Мадина Шукенова вела дело 23-летнего парня, которого обвиняли в краже денег с банковского счета. Тот находился под подпиской о невыезде, что серьезно ограничивало его свободу.
Решить эту проблему парень решил при помощи обаяния, и у него это получилось. Следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать в другой регион на собственной машине. Когда обман раскрылся, на девушку завели дело о превышении полномочий, а затем уволили и внесли в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Кассир популярного супермаркета в Омске лишилась работы после того, как отказалась «скинуться» на подарок руководителю. В 2017 году девушка пожаловалась в прокуратуру после того, как ее якобы вынудили уволиться после отказа сдавать деньги.
При этом омичка заявляла, что за полтора месяца работы ей заплатили меньше 6 тыс рублей, а после увольнения не выдали трудовую книжку и полный расчет за отработанное время.