Топ странных увольнений. Пять историй омичей, внезапно потерявших работу

Стуканов руководил Станцией скорой помощи с 2006 года, в том числе и во время пандемии коронавируса. В 2020 году при нем случился демарш «скорых» у здания минздрава, за которым последовала отставка Ирины Солдатовой. Бывшая чиновница намекала, что акция со «скорыми» состоялась якобы с подачи Максима Стуканова. Отставка руководителя, которую некоторые сотрудники связывали с его прямолинейной позицией, вызвала протест в коллективе, подчиненные даже писали открытое письмо руководству с просьбой оставить должность за Стукановым. Безуспешно.