Топ арбитражных дел: «Дилижанс» против Ольшанского, 200 млн тенге и топливный спор

Дело в том что, как указано в материалах дела, к заявлению должен был быть приложен документ, который бы подтверждал уплату государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки с перечнем расчетных счетов и отсутствии на них средств, которые необходимы для уплаты. Ничего из этого суд не увидел, и уже 17 мая оставил иск без движения, однако дал время до 6 июня предоставить все необходимые документы.