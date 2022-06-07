Топ арбитражных дел: «Дилижанс» против Ольшанского, 200 млн тенге и топливный спор

1 место. Перевозчик против геодезистов
Более 171.2 млн рублей планировал взыскать через суд омский индивидуальный предприниматель Виктор Трофимчук с ООО «Сибгеофизика». Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Омской области 16 мая, но принят не был.
Дело в том что, как указано в материалах дела, к заявлению должен был быть приложен документ, который бы подтверждал уплату государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки с перечнем расчетных счетов и отсутствии на них средств, которые необходимы для уплаты. Ничего из этого суд не увидел, и уже 17 мая оставил иск без движения, однако дал время до 6 июня предоставить все необходимые документы.
Что касается участников дела, то ИП Трофимчук В.М. является довольно известным омским перевозчиком, который работает на рынке пассажирских автоперевозок в Омске и районах области. Помимо этого он является руководителем и учредителем транспортной компании ООО «Автотранс», а также возглавляет одноименную ассоциацию автоперевозчиков. Примечательно, что обе эти компании уже несколько лет показывают нулевую бухгалтерскую отчетность.
Ответчик по этому делу, — ООО «Сибгеофизика», — это общество, которое специализируется на различных геодезических работах и за прошлый год показало выручку в 30.1 млн рублей.
Можно предположить, что предприниматель Виктор Трофимчук предоставлял для «Сибгеофизики» некие транспортные услуги, в результате чего и образовался долг в более чем 171 млн рублей.
2 место. Странная легализация
Банкротное дело через омский арбитраж в отношении омского ООО «Бизнес-Оптима» пытается запустить компания ООО «Сибторг». Сумма задолженности, указанная в иске, превысила 115.4 млн рублей. Заявление поступило в суд 12 мая, и спустя пять дней было принято к производству.
Об участниках этого процесса известно мало, однако есть несколько интересных нюансов. Компания «Сибторг», согласно открытым данным, специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом, аналогичной деятельностью занимается и «Бизнес-Оптима». За 2021 год выручка последней компании составила всего 7.7 млн рублей, а вот чистая прибыль упала до минус 160.1 млн рублей. Еще хуже обстоят дела у «Сибторга» — выручка за прошлый год — 0 рублей, чистая прибыль — минус 50.3 млн рублей.
При этом в 2020 году обе компании имели совсем другую выручку, хоть и с отрицательной чистой прибылью. «Бизнес-Оптима» — 233.4 млн рублей, «Сибторг» — 166.8 млн рублей. И вот тут и кроется тот самый интересный нюанс.
Дело в том, что 28 мая 2021 года «Сибторг» уже обращался с иском в суд о взыскании с «Бизнес-Оптимы» сначала более 1.2 млн рублей, однако потом входе судебного разбирательства эта сумма увеличилась до свыше 115.3 млн рублей.
На том процессе вскрылась интересная деталь:
«Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу представлены письменные пояснения, в которых указало, что располагает сведениями о том, что кредитными организациями в отношении ООО „Сибторг“ и ООО „Бизнес-Оптима“ неоднократно применялись предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ меры противолегализационного характера по отказу в открытии счета в связи с наличием подозрений, что целью заключения такого договора является совершение операций с целью легализации доходов, полученных преступным путем», — сказано в материалах дела.
В частности, указывалось, что имеются признаки аффилированности между компаниями и финансовая несостоятельность ООО «Бизнес-Оптима», что «может свидетельствовать о наличии в действиях истца и ответчика умысла по выводу денежных средств в теневой контур экономики путем получения судебных документов, обязательных к исполнению».
Однако в суде представителям «Сибторга» удалось доказать, что в октябре 2017 года с «Бизнес-Оптима» был заключен реальный договор на поставку нефтепродуктов, которые ответчиком были получены в полном объеме, но до конца не оплачены. В результате суд постановил взыскать в пользу «Сибторга» свыше 115.4 млн рублей.
Решение по этому делу суд озвучил 3 ноября 2021 года и, по всей видимости, взыскать эту сумму так и не получилось. «Сибторг» вновь обратился в арбитраж, но на этот раз уже с намерением обанкротить должника.
3 место. Долги, суды и прокуратура
Почти 54 млн рублей через суд пытается взыскать с сельхозпредприятия из Черлакского райна Омской области — ООО «Николаевское» московское Акционерное общество «Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр». Этот иск поступил в суд 24 мая и уже 27 мая был принят к производству.
Отметим, что об истцах по этому делу весьма скудная информация, самая значимая из них, что единственным учредителем «национального клирингового центра» значится ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».
Касаемо ООО «Николаевское», можно сказать следующее: компания с выручкой по итогам 2021 года в 283.1 млн рублей и чистой прибылью в 24.3 млн рублей увязла в долгах, в том числе и перед своими работниками. Только после вмешательства прокуратуры общество выплатило 44 своим работникам задолженность по заработной плате за февраль текущего года в сумме 424 тысячи рублей.
Однако самая большая проблема для «Николаевского» — это количество арбитражных дел, где они выступают ответчиками. Только с начала этого года набралось уже 11 производств, и общая сумма задолженности уже давно превысила 100 млн рублей.
4 место. Транспортные карты и теплые остановки бизнесмена Ольшанского
В предпоследний день мая в Арбитражный суд Омской области поступило дело от ООО «Омсктранскарт» о взыскании более 41.4 млн рублей с ООО «Капитал-Строй». На данный момент судьба этого иска неизвестна.
Что касается участников, то «Омсктранскарт» — это компания, которая помимо прочего когда-то занималась реализацией транспортных карт для омичей, а по сути это сеть киосков «Дилижанс» омского предпринимателя Дмитрия Усенко. За 2021 год общество показало выручку в 452.3 млн рублей, но с отрицательной чистой прибылью в 67 млн рублей.
Есть у компании Усенко и другие проблемы, например, арбитражные дела, где в роли истцов выступают администрации городских округов Омска или муниципальное предприятие «Пассажирсервис». Присутствуют и несколько дел о признании «Омсктранскарта» банкротами.
По поводу «Капитал-Строя» известно, что компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее руководителем и одним из учредителей является известный омский предприниматель, владелец теплых остановок, автоцентров заводов и прочего Виталий Ольшанский.
Выручка этой компании Ольшанского за 2021 год составила 131.6 млн рублей, а чистая прибыль 15 млн рублей.
Можно предположить, что этот иск от «Омсктранскарта» к «Капитал-Строю» касается обустройства теплых остановок, где в том числе оборудовались киоски сети «Дилижанс».
5 место. Спор за удобрения в тенге
Как говорится в документах суда, почти 200 млн тенге, что по курсу Национального банка Республики Казахстан составляет свыше 35.1 млн рублей, пыталось через суд взыскать ООО «Казсибтрейд» с омского АО «КамКур Агро».
Согласно карточке дела. «Казсибтрейд» принял право требования по 12 договорам, самый старший их которых датирован еще 2014 годом, заключенных между казахским ТОО «Агромир» и «КамКур Агро» на поставку минеральных удобрений и других товаров.
Суд рассмотрел это заявление, поступившее 23 мая, и уже 30 мая принял решение оставить его без движения, так как истец не предоставил все необходимые документы и доказательства, в частности, несколько договоров. Между тем «Казсибтрейд» дали время до 16 июня, чтобы донести недостающее.
Добавим, что ответчик по этому делу — «КамКур Агро» — это крупное сельхозпредприятие из Муромцевского района Омской области, специализирующееся на выращивании различных сельскохозяйственных растений, в том числе зерна и сои. За 2021 год выручка компании составила 95.9 млн рублей, а вот чистая прибыль опустилась до минус 24.4 млн рублей.