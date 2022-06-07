Суровые нравы. На севере Омской области неизвестные расстреляли дорожный указатель

На севере Омской области неизвестные варварски расправились с указателем к одному из населенных пунктов. Историей в паблике «Тарское Прииртышье» поделилась местная газета.
По словам автора поста, редакция газеты получила фото от читательницы. Вандалы буквально не оставили живого места на дорожном знаке, который показывает направления Тары и Седельниково.
«Мне очень интересно, кому так помешал указатель, что его нужно было расстрелять?» — поинтересовалась автор фото.
Отметим, что это уже не первый случай, когда кто-то упражняется в стрельбе на дорожных знаках. По словам автора публикации, недавно таким же образом хулиганы изрешетили указатель на село Ермаковку Тарского района.
Между тем, ремонту такой знак уже не подлежит, а цена на новый дорожный указатель начинается от пяти тысяч рублей.