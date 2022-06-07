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Стоимость зубной пасты в регионах Сибири с начала года выросла почти на 22 процента

7 июня, 15:31
100-граммовый тюбик зубной пасты в регионах Сибири стоит сегодня 129,5 рубля. Она стала на 21,8 процента дороже, чем в начале этого года, и на 34 процента, чем год назад.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию, которую дают региональные органы статистики, самая дорогая зубная паста в Республике Алтай, где за тюбик придется выложить – 158,8 рубля. Проще держать свои зубы в порядке жителям Омской области, где стоимость зубной пасты -106,2 рубля.

Самое сильное подорожание зафиксировано в Новосибирской области, где зубная паста поднялась в цене на 28 процентов с начала года и на 43,5 процента за год. В Тыве эти цифры соответственно – 16,1 и 18,3 процента.

Всего за последние 10 лет зубная паста в регионах Сибири стала дороже более, чем в 2,8 раза. Аналогичные показатели и в России.

 

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