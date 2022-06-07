Стоимость зубной пасты в регионах Сибири с начала года выросла почти на 22 процента

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию, которую дают региональные органы статистики, самая дорогая зубная паста в Республике Алтай, где за тюбик придется выложить – 158,8 рубля. Проще держать свои зубы в порядке жителям Омской области, где стоимость зубной пасты -106,2 рубля.
Самое сильное подорожание зафиксировано в Новосибирской области, где зубная паста поднялась в цене на 28 процентов с начала года и на 43,5 процента за год. В Тыве эти цифры соответственно – 16,1 и 18,3 процента.
Всего за последние 10 лет зубная паста в регионах Сибири стала дороже более, чем в 2,8 раза. Аналогичные показатели и в России.