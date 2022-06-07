Срок за «Новое творение». Омич попал под суд за создание агрессивной церкви

От проповедей агрессивного настоятеля храма пострадали около 100 человек. На работу «Нового творения» обратили внимание силовики, и в июле 2021 года мужчина перестал работать в церкви. По материалам регионального УФСБ в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».