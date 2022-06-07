Срок за «Новое творение». Омич попал под суд за создание агрессивной церкви

В пресс-службе СУ СКР по Омской области рассказали об уголовном деле в отношении 53-летнего жителя Омска, который несколько лет руководил созданной им же религиозной организацией. В 2016 году он основал «Церковь Евангельских христиан «Новое Творение», и вскоре привлек единомышленников.
На возмездной основе он проводил богослужения, во время которых агрессивно убеждал прихожан сделать «добровольные» пожертвования. Мужчина применял опасные психологические приемы, которые воздействовали на психику человека, подавляли волю и контролировали сознание.
От проповедей агрессивного настоятеля храма пострадали около 100 человек. На работу «Нового творения» обратили внимание силовики, и в июле 2021 года мужчина перестал работать в церкви. По материалам регионального УФСБ в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Следствие подошло к концу, материалы дела передали в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что омичу грозит до 4 лет колонии за свои деяния.