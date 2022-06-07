Российские банки не хотят снижать ставки по кредитным продуктам

Сами банки, объясняя свое нежелание снижать ставки по кредитам, отмечают опасения по поводу просрочки, ссылаясь на высокую закредитованность населения. Часто заявки на кредит одобряются под меньший процент, чем обещают в рекламе, но с дополнительными условиями, то есть, с целым набором разных других продуктов.