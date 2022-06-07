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Российские банки не хотят снижать ставки по кредитным продуктам

Российские банки не хотят снижать ставки по кредитным продуктам

7 июня, 18:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Россиян предупреждают о хитростях, на которые готовы идти банки по кредитам и ставкам.

Условия российских банков становятся все более хитрыми после решения Центробанка снизить ключевую ставку, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Life. К примеру, проценты по счетам и новым вкладам снизились, тогда как ставки по кредитным продуктам — нет. Впрочем, в рекламе реальные условия по продуктам по-прежнему маскируются.

Российские банки, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком, уже объявили, что по вкладам доходность будет составлять от 11 до 15%. Это выше, чем процент, зафиксированный финансовым регулятором.

В основе схемы приема от вкладчиков денег под якобы «большой процент» — начисление настоящей ставки по формуле, которая находится в прямой зависимости от ключевой ставки ЦБ. Цифры, которые указываются при открытии новых вкладов — максимальное значение, которое действует по условиям банка на дату внесения денег.

Ряд банков предлагают клиентам выбрать такие продукты, как накопительные счета, привлекая высоким процентом. Впрочем, о дополнительных условиях таких предложений в рекламе, как правило, не упоминают. Кроме того, часто условия по процентам действительны в течение только ограниченного периода времени после подписания договора.

Сами банки, объясняя свое нежелание снижать ставки по кредитам, отмечают опасения по поводу просрочки, ссылаясь на высокую закредитованность населения. Часто заявки на кредит одобряются под меньший процент, чем обещают в рекламе, но с дополнительными условиями, то есть, с целым набором разных других продуктов.

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