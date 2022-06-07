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Президент озвучил задачи для экономики России на 2020-е

7 июня, 22:56
На сайте Петербургского международного экономического форума в понедельник появится обращение Владимира Путина, в нем говорится о курсе развития экономики в 2020 годы.

О об этом сообщает INFOX.ru. Глава России заявляет, что текущее десятилетие станет периодом укрепления экономического суверенитета страны. В ряду задач: ускоренный темп инфраструктуры и технологической базы; удаленная подготовка специалистов, востребованных в реальном секторе экономики; формирование независимой финансовой системы.

Экономика будет опираться на частную инициативу и сохранит курс на международное сотрудничество. Путин уверен, в выполнение поставленных задач продолжит вносить свой вклад ПМЭФ. Он отметил, что эти задачи касаются всего человечества. Укрепление фондовых рынков, стимулирование инвестиций и торговли, разработка передовых технологий – все это сферы общих интересов.

Построение новой финансовой стабильности сейчас направлена на взаиморасчеты в национальных валютах. Интеграционные процессы уже запущены на территории Евразии, они касаются различных направлений.

XXV ПМЭФ состоится 15-18 июня. Участие в нем уже подтвердили 2,7 тысячи представителей бизнеса.

 

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