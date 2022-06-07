Президент озвучил задачи для экономики России на 2020-е

Экономика будет опираться на частную инициативу и сохранит курс на международное сотрудничество. Путин уверен, в выполнение поставленных задач продолжит вносить свой вклад ПМЭФ. Он отметил, что эти задачи касаются всего человечества. Укрепление фондовых рынков, стимулирование инвестиций и торговли, разработка передовых технологий – все это сферы общих интересов.