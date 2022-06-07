Омский НПЗ запустил для школьников курс цифровой грамотности

Омский НПЗ организовал обучение по основам IT-технологий для старшеклассников из восьми городских школ. Уникальный курс «Цифровая грамотность» «заточен» на практику и призван помочь ребятам овладеть базовыми навыками для работы на высокотехнологичном производстве в будущем. Ученики шаг за шагом разбирались в особенностях работы в цифровой среде. Программа включала 22 занятия по основам аналитики, созданию пользовательского опыта и кибербезопасности. На практических занятиях ребята сами разрабатывали цифровые сервисы для поиска вузов по интересам абитуриента.