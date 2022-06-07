Омский НПЗ запустил для школьников курс цифровой грамотности

Омский НПЗ организовал обучение по основам IT-технологий для старшеклассников из восьми городских школ. Уникальный курс «Цифровая грамотность» «заточен» на практику и призван помочь ребятам овладеть базовыми навыками для работы на высокотехнологичном производстве в будущем. Ученики шаг за шагом разбирались в особенностях работы в цифровой среде. Программа включала 22 занятия по основам аналитики, созданию пользовательского опыта и кибербезопасности. На практических занятиях ребята сами разрабатывали цифровые сервисы для поиска вузов по интересам абитуриента.
Проект стал частью профориентационной программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которую предприятие реализует для подготовки в Омской области высококвалифицированных специалистов в сфере нефтепереработки.
«Для освоения практически любой профессии нужны цифровые знания, их приобретение должно начинаться как минимум со школьной скамьи. Омский НПЗ как надежный партнер региона помогает расширять возможности образования в области информационных технологий. Такие учебные курсы дают школьникам возможность раскрыть в себе способности и помогают более осознанно выбрать будущую профессию», — сказала вице-мэр Омска Инна Елецкая.
В конце обучения школьники презентовали идеи собственных цифровых продуктов. Предполагается, что курс цифровой грамотности позволит ребятам эффективнее пользоваться информационными технологиями и в будущем получить востребованую профессию.
«Омский НПЗ проводит масштабную программу модернизации производства. Сегодняшний уровень цифровизации нефтепереработки предъявляет высокие требования к сотрудникам. Поэтому предприятие заинтересовано в формировании у молодежи цифровых компетенций. Поддержка образовательных проектов для старшеклассников способствует привлечению на ОНПЗ талантливых молодых людей, которые в будущем получают неограниченные возможности для профессионального роста», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.