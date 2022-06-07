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Омичи смогут попасть в Казахстан без предъявления ПЦР-теста

Омичи смогут попасть в Казахстан без предъявления ПЦР-теста

7 июня, 15:47
Фото: 1MI
Ограничение отменяется с 8 июня.

С 8 июня Казахстан отменяет требование предъявления отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации при пересечении границы с Казахстаном. Решение об этом было принято на межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 в стране.

Как сообщил премьер-министр Республики Казахстан Ералы Тугжанов, смягчить требования для въезжающих в страну решили из-за стабилизации эпидемиологической ситуации.

Кроме того, с завтрашнего дня в Казахстане возобновят работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска. 

Напомним, что с 8 июня из Омской области в Казахстан начнут ездить электрички.

#Новости#Омск#Казахстан#ПЦР-тест#Коронавирус COVID-19
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