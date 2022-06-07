Несколько станций омского метро до сих пор не законсервировали

Сделать это должно «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», а также региональные минстрой и минимущество. В октябре 2021 года прокуратура провела проверку, которая показала, что работы на объекте не ведутся. Однако он не поддерживается в безопасном состоянии.