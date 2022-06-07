Несколько станций омского метро до сих пор не законсервировали

Восьмой апелляционный суд Омской области рассмотрел заявления Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ведомство потребовало законсервировать участки метро от станции «Заречная» до станции «Кристалл» и от станции «Рабочая» до станции «Туполевская».
Сделать это должно «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», а также региональные минстрой и минимущество. В октябре 2021 года прокуратура провела проверку, которая показала, что работы на объекте не ведутся. Однако он не поддерживается в безопасном состоянии.
На территорию могут пробраться посторонние, среди которых есть несовершеннолетние. Суд удовлетворил исковые требования. Судебный акт вступил в силу.