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Недоброе утро. В центре Омска пассажирский автобус въехал в светофор

Недоброе утро. В центре Омска пассажирский автобус въехал в светофор

7 июня, 14:11
Фото: 1MI

В центре Омска автобус врезался в светофор

Пассажиры не пострадали.

Рано утром на перекрестке улиц Орджоникидзе и 24-я Северная в центре Омска пассажирский автобус не вписался в поворот и въехал в фонарь. В пресс-службе омской Госавтоинспекции отметили, что автобус ехал по маршруту № 103 «пос. Солнечный — Онкодиспансер».

Пассажиры в салоне автобуса не пострадали, 52-летний водитель также не обращался за медицинской помощью. Проводится проверка, уточнили в ведомстве.

В соцсетях очевидцы поделились фотографиями с места аварии. На них видно, что автобус врезался в светофор, который регулировал движение по пешеходному переходу.

ЧП Омск
#Общество#Новости#Омск#ДТП#Авария#Автобус#Ольга Акамова
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