Недоброе утро. В центре Омска пассажирский автобус въехал в светофор

Рано утром на перекрестке улиц Орджоникидзе и 24-я Северная в центре Омска пассажирский автобус не вписался в поворот и въехал в фонарь. В пресс-службе омской Госавтоинспекции отметили, что автобус ехал по маршруту № 103 «пос. Солнечный — Онкодиспансер».
Пассажиры в салоне автобуса не пострадали, 52-летний водитель также не обращался за медицинской помощью. Проводится проверка, уточнили в ведомстве.
В соцсетях очевидцы поделились фотографиями с места аварии. На них видно, что автобус врезался в светофор, который регулировал движение по пешеходному переходу.