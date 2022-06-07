Недоброе утро. В центре Омска пассажирский автобус въехал в светофор

Рано утром на перекрестке улиц Орджоникидзе и 24-я Северная в центре Омска пассажирский автобус не вписался в поворот и въехал в фонарь. В пресс-службе омской Госавтоинспекции отметили, что автобус ехал по маршруту № 103 «пос. Солнечный — Онкодиспансер».