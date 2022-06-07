Не одно, так другое! Омскую область перед выходными зальет дождями

Едва в Омской области закончились заморозки, как на смену им приходят сильнейшие дожди. Синоптики портала Ventusky.com обещают до конца недели серьезные осадки, а вместе с ними в регион придут грозы.
Уже сегодня, 7 июня, ночью по северо-востоку Омской области пройдут сильные дожди. Температура воздуха при этом будет около +5 градусов, но заморозков уже не ожидается. Днем 8 июня осадки разойдутся по всему региону и будут идти до самого вечера. На юго-западе региона потеплеет примерно до +27 градусов, на остальной же части Омской области будет не теплее +20 градусов.
В четверг, 9 июня, утро начнется с грозы. Она начнется на западе региона и постепенно перейдет на северную часть Омской области. В то же время на юге региона ожидается 32-градусная жара. В конце дня гроза начнет двигаться в сторону Омска, и в пятницу, 10 июня, накроет всю Омскую область.
*прогноз погод актуален на момент публикации.