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Не одно, так другое! Омскую область перед выходными зальет дождями

Не одно, так другое! Омскую область перед выходными зальет дождями

7 июня, 11:55
Фото: 1MI

В Омской области перед выходными пройдут дожди с грозами

Данные портала Ventusky.com*.

Едва в Омской области закончились заморозки, как на смену им приходят сильнейшие дожди. Синоптики портала Ventusky.com обещают до конца недели серьезные осадки, а вместе с ними в регион придут грозы. 

Уже сегодня, 7 июня, ночью по северо-востоку Омской области пройдут сильные дожди. Температура воздуха при этом будет около +5 градусов, но заморозков уже не ожидается. Днем 8 июня осадки разойдутся по всему региону и будут идти до самого вечера. На юго-западе региона потеплеет примерно до +27 градусов, на остальной же части Омской области будет не теплее +20 градусов.

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В четверг, 9 июня, утро начнется с грозы. Она начнется на западе региона и постепенно перейдет на северную часть Омской области. В то же время на юге региона ожидается 32-градусная жара. В конце дня гроза начнет двигаться в сторону Омска, и в пятницу, 10 июня, накроет всю Омскую область. 

*прогноз погод актуален на момент публикации. 

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#Город#Новости#Омская область#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Дожди#Ольга Акамова
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