Не одно, так другое! Омскую область перед выходными зальет дождями

Уже сегодня, 7 июня, ночью по северо-востоку Омской области пройдут сильные дожди. Температура воздуха при этом будет около +5 градусов, но заморозков уже не ожидается. Днем 8 июня осадки разойдутся по всему региону и будут идти до самого вечера. На юго-западе региона потеплеет примерно до +27 градусов, на остальной же части Омской области будет не теплее +20 градусов.